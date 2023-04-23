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    首頁　>　社會

    網紅心態開槍PO網炫 槍手淪黑幫免洗筷

    網上還流傳出少年槍手及共犯自行PO「開槍動作片」嗆聲、炫耀。（取自網路）。

    網上還流傳出少年槍手及共犯自行PO「開槍動作片」嗆聲、炫耀。（取自網路）。

    2023/04/23 05:30

    15歲槍手 開車和掌鏡也未成年

    〔記者邱俊福／台北報導〕新北市發生連環槍擊案，開槍的全是少年犯，昨天落網的朱姓少年甚至只有十五歲，他不僅擔任槍手和主動承認是弘仁會一員，還有兩名「幫手」分別開車和「掌鏡」，掌鏡者刻意拍攝「開槍動作片」，將影片PO上網嗆聲；這一夥少年犯罪群組除了拍片「存證」向主使者交差，大敢公開犯罪證據更大的目的，是想和網紅一般打出知名度及炫耀，以求迅速在黑社會竄升成為新生代大哥。

    不過警方感嘆地指出，事實上這些少年只是黑幫的棋子，且極易成為被犧牲的棄子，尤其在老大單線唆使下，犯下重罪諸如狙殺仇家的殺人罪，很可能就此賠掉自己一生。

    老大單線唆使 小弟恐賠掉一生

    資深刑事警官表示，黑幫吸收青少年的主要途徑為宮廟、學校系統，而單親家庭、隔代教養的青少年，因較欠缺家庭溫暖支持與經濟弱勢，很容易被黑幫擺出超跑、正妹場面，以及出手闊綽的表象誘惑，對黑幫產生憧憬而奮不顧身地投入。

    黑幫「養」少年的目的，平日會用在參與公祭、春酒等的動員上，形塑大哥前呼後擁的分量，壯大幫派聲勢，比如數年前桃園陳姓老大的父喪告別式，幫派動員的少年高達百餘人，警方動員大批警力帶回清查，場景蔚為奇觀。

    刑事警官說，黑幫會對少年灌輸「少年犯案刑責輕，關幾年就能出獄」，「幫『公司』做事，關出來就能上位」觀念，誘使少年甘心為其執行潑漆、砸店、打人等暴力犯罪，若被選為槍手更視為榮耀，扭曲的價值觀令人嘆息。

    翁奇楠案少年殺手 判卅年定讞

    警方說，少年扛下的刑案，是由老大單線交付任務，出獄後老大還在位，還有 老大可跟，但更多的情形是被當成棄子用完即丟，真能上位者少則又少；二○一○年槍殺台中角頭翁奇楠的廖姓少年，被最高法院判刑卅年定讞，廖少為大哥賣命的結果就是，自己的精華人生都將在牢獄中渡過。

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