右側挖地基 左側百年老宅倒塌 台中工安事故 釀3死

中市昨發生工安事故，工人蔡容豐（左）被磚塊推擠到角落喪生。（白先生提供）

2023/03/31 05:30

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕台中市中區台灣大道一段二九九巷內，昨天發生三死的工安意外，該巷弄七號房子去年拆除，昨天上午開挖地基時，位於左側的五號二樓老宅，突然向七號方向倒塌，工人蔡容豐被磚塊推擠到角落，救起時已喪生，工人吳長穎、陳銳勝被埋在地基下，昨晚十時吳長穎被救出，但已身亡，搜救人員同時也接觸到陳銳勝，但已無生命徵象，因他被埋得較深，漏夜挖掘中。台中市政府認定意外主因為沒有任何安全措施，已開罰並勒令停工。

現場無安全措施 開罰、勒令停工

台中市政府調查，倒塌的五號百年老宅，是木構、磚造、鐵皮屋頂的二樓房子，案發前無人居住，七號老宅去年拆除，案發前是狹長形的空地，昨天上午十時許，四名工人在七號空地靠近五號牆壁旁，開挖深度一至一．五公尺、寬度六十公分的地基，正在綁鋼筋、釘板模，五號老宅右側牆壁突然向右滑動，整棟房子迅速向七號空地傾倒。

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游姓怪手司機說，當時他「感覺怪怪的」，一跳離怪手，整棟老宅就倒了，附近居民說，聽到轟隆低沉聲響，蔡等三名工人逃避不及。

吳、陳兩名工人被埋在地基內，地基雖不深，但覆蓋鐵皮屋頂、大量磚塊與木樑，不能用怪手機具開挖，又擔心繼續崩塌，只能徒手或用小型工具挖掘搜救。

包括中市政府都市發展局、職業安全衛生署中區職業安全衛生中心勘查發現，現場無鋼樑斜撐等安全措施，勒令停工並各開罰一萬八千元、卅萬元，台中地檢署將調查死亡工人的雇主（營造廠商負責人）是否有過失致死等刑事責任。

中市中區台灣大道1段299巷內，昨發生3死的工安事故。（中市消防局提供）

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