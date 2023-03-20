鑽研心理學 喊快用台幣支持台灣 開WBC地下賭盤 警破獲送辦

鄭姓組頭開出WBC賭盤，還喊出「趕緊用新台幣支持台灣」吸引賭客下注，被警方盯上循線查獲。（圖：警方提供）

2023/03/20 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕WBC棒球經典賽八日開打，Ａ組賽事在台中市洲際棒球場舉辦，除運彩銷售金額可望突破上屆，地下賭盤也很火熱，熱中鑽研心理學的鄭姓組頭趕搭熱潮，除在通訊軟體刊登WBC及各種球賽賭盤廣告，還喊出「趕緊用新台幣支持台灣」吸引賭客下注，被警方盯上循線查獲，發財夢碎。

想藉民眾愛國情操心理 增加客源

台中市警局在Ａ組賽事期間加強網路巡邏，防制賭盤介入球賽，影響比賽公平性並防範賭博衍生犯罪行為，期間市刑警大隊科偵隊發現，廿歲鄭姓組頭透過IG網路平台開設賭盤供賭客簽注WBC賽事，並看準台灣球迷心態，祭出「趕緊用新台幣支持台灣」口號，打算藉由民眾愛國情操心理增加客源，大賺一筆經典財。

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通訊軟體刊登廣告 收注逾5千萬

科偵隊長施明志說，全案報請台中地檢署指揮偵辦，十三日查緝鄭男到案，除查扣手機、電腦及下注紀錄等證物，還在其機車座墊下查獲社會心理學、PHP網頁程式設計等書籍，鄭不諱言正在鑽研心理攻防、網頁設計，以增加相關領域知識，運用其專業代理網路賭博。

經查，鄭男擔任組頭與賭客對賭，每場比賽賠率不等，玩法有讓分、大小分及上半讓分，賠率分別為一比○．九至○．九二間不等，估計連同WBC賽事期間，近三個月已收注超過五千萬元，若回推鄭男已擔任博弈網站代理商兩年時間，估計收注金額超過數億元，不法獲利超過百萬元，訊後全案依賭博罪移送台中地檢署偵辦。

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