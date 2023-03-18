獄中地下總裁 竟能成立新公司「還債」拚減刑

億圓富集團總裁、自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶（中）被羈押在高雄二監的看守所時，疑買通管理員為其傳遞訊息，持續遙控集團吸金。（資料照）

2023/03/18 05:30

兜售虛擬貨幣吸金 以幣還債

〔記者蔡清華／高雄報導〕億圓富集團總裁周瑞慶被羈押在高雄二監的看守所時，仍能繼續當吸金集團大老闆，疑神通廣大地買通二監管理員為其傳遞訊息，持續遙控集團幹部另起爐灶，重新申設空殼公司，繼續向銀髮族、菜籃族等兜售虛擬貨幣，或介紹他人購買抽佣。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會指稱，億圓富集團吸金案，當初一群受害人被害得血本無歸，但神通廣大的周瑞慶仍然有辦法在獄中遙控集團幹部重啟爐灶，一方面用「以幣還債」方式，從被害人手中騙取債務清償證明，營造還債假象以試圖獲取減刑交保，另一方面指示幹部設空殼公司，繼續兜售虛擬貨幣，或介紹他人購買從中抽佣等手法繼續吸金。

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從被害人手中騙取債務清償證明

協會去年五月具狀向檢察官告發並聲請證據保全，除請檢方深入偵辦，希望除了追究周瑞慶不法吸金犯行，更必須徹查監所官員所涉及的敗壞廉政惡行，不能讓這些人繼續在外招搖撞騙。

橋頭地檢署表示，對於相關事實均秉持追根究柢、勿枉勿縱的原則積極追查，絕無消極不作為之情，請各界給予適當辦案空間，以利案件後續偵辦。

周瑞慶的億圓富集團，先前以召開說明會授課，向參加者誆稱億圓富擁有眾多子公司、未來將上市上櫃，營造集團規模龐大、前景看好等假象，以「股票質押」、「聘用投資人為顧問，給付顧問費」、「借款保證獲利十八％到廿四％」等名義，向民眾吸金四十一億餘元。

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