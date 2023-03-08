外洩監視畫面 女警惡整長官遭收押

女警宋雨璇疑似讓前任男友進入辦公室翻閱長官物品、現任男友又進入駐地拍攝同事吃飯、休息畫面，被自家人查辦並遭羈押。 （取自南市警局第五分局網頁）

2023/03/08 05:30

現任男友亂爆她同事看動漫

〔記者王捷／台南報導〕台南市第五警分局交通分隊蕭姓警員，去年九月吃午餐時看「火影忍者」被人側錄PO網，不久又傳出有陌生男子進分隊，偷翻黃姓小隊長桌上物品，警方查出兩次事件與分隊女警宋雨璇的前任、現任男友有關，分局本月初搜索及以洩密罪逮捕宋員，台南地院裁定將宋員羈押禁見。

據了解，廿八歲的宋員原被分發在派出所，當時與前男友交往，但前男友背景複雜，警所同事都很提防她，後來宋員調到交通分隊，不久後與前男友分手，與現任男友交往。

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去年九月，蕭員被人爆料在民眾洽公時看火影忍者影片，警方一查，所謂「民眾」就是宋員的現任男友，且不是來洽公，而是到分隊探班女友，因不滿進入分隊前被蕭員攔下盤問，趁蕭員吃午餐看片時，偷拍上網爆料。一開始警分局很難解釋前因後果，蕭員頻遭外界批評「過太爽」，直到本報揭露內情，警方才暫緩處分。

前任又被揪偷翻長官辦公室

去年十一月，該交通分隊又被爆料，這次是辦公室監視器畫面流出，有陌生男子深夜或凌晨時段，在分隊黃姓小隊長桌上翻找東西，黃小隊長遭誤會「默許」陌生人進辦公室翻東西，涉及洩密，警方調查發覺「陌生人」竟是宋員的前男友，當時宋在隊上值班，前男友是去找宋員。

女警宋雨璇 洩密罪究辦

分局事後把宋員調到警備隊，同時查出辦公室監視器的畫面外流，是宋員委託女同事幫忙調閱，涉及洩密罪，但宋堅稱不曉得監視器畫面為何會被爆料，檢方以恐會串供、嫌疑重大及滅證等由將宋員聲押禁見獲准，另將宋的女同事十萬元交保。

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