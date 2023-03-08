狠父害死3月嬰 棄屍陽明山／不捨次子遭夫虐成腦損 妻自首驚爆…

桃園地檢署昨偵結依過失致死、妨害未滿十八歲之人身心或發育等罪嫌將夫妻倆起訴。（資料照）

2023/03/08 05:30

爭吵動手 妻懷中長子遭波及

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市周姓夫妻於二○二○年七月間發生爭吵動手，周妻抱在懷中的三個月大長子遭波及致死，夫妻倆擔心東窗事發，涉嫌用垃圾袋打包遺體，帶到台北市北投區竹子湖棄屍滅證，周妻去年三月產下次子，見丈夫動手打嬰兒，擔心悲劇重演而向警方自首，檢警尋無男嬰遺體，卻發現周家長女與次子都因照顧不當而嚴重發展遲緩，次子更有腦損傷，桃園地檢署昨偵結依過失致死、妨害未滿十八歲之人身心或發育等罪嫌將夫妻倆起訴。

憂東窗事發 新北赴台北棄屍

檢警調查，周姓夫妻原住在新北市，二○二○年七月間某晚爆發齟齬，周男不顧妻子手中抱著三個月大的長子，出手拉扯並推倒在床，導致長子被波及，全身癱軟而死亡，夫妻倆擔心事情曝光，且當時二歲大的長女也可能會被帶走安置，夫妻涉嫌用垃圾袋打包男嬰遺體，租車載往陽明山區竹子湖一帶拋屍滅證，遺體迄今沒有尋獲。

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防次子鬧 竟餵藥嘴塞口水巾

周姓夫妻後來搬到桃園市居住，周妻去年三月產下次子，但夫妻倆卻沒有妥善照料小嬰兒，一天只餵奶二次，小娃兒哭鬧時竟餵食鎮靜劑，更用口水巾塞嘴、襪子矇眼及以童軍繩固定，只有餵奶時才會卸除毛巾等物。

憂長子憾事重演 妻向警自首

因周男情緒不穩定，常對次子動手，周妻擔心長子憾事重演，去年中鼓起勇氣向警方自首長子死亡、拋屍經過，案情才曝光。

檢警找無嬰遺體 夫妻皆起訴

檢警發現，周姓夫妻的長女與次子都因未受妥善照顧，長期營養不良，生長嚴重遲緩，次子甚至因曾窒息缺氧而出現腦損傷；檢察官偵辦認為，周男夫妻並無殺害長子犯意與證據，昨依過失致死及對未滿十八歲之人妨害身心健全或發育等罪嫌提起公訴。

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