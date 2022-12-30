豐原鐵皮倉庫大火 4死1重傷／施作壁板夾層油性塗料突起火 一發不可收拾

台中市豐原區正在裝修的風扇工廠倉庫二樓是鐵架烤漆浪板結構，又位處狹小巷弄內，以致四名外包員工逃生不及。（記者張軒哲翻攝）

2022/12/30 05:30

〔記者張瑞楨、林旻臻、蔡淑媛、張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕台中市豐原區正在裝修的風扇工廠倉庫，昨晚發生四死一重傷的嚴重火災，中市消防局指出，當時九名外包廠商員工正在一樓高架夾層，進行壁板夾層塗裝施工，目擊者突然見一道火光，塗料瞬間起火，在一樓門口處的五人率先逃出，其中一人重傷插管，另一人住院觀察，但位內部、距離大門較遠的張姓、賴姓、邱姓及黃姓等四名員工，卻葬身火海。

9名外包廠商員工 僅5人逃出

台中市消防局指出，起火點為二樓鐵架烤漆浪板結構，現場有大量濃煙冒出，消防人員到場搶救出四人，皆為工廠台籍員工，分別送往中國附醫、豐原醫院及慈濟醫院，四人全不治，另一名自行逃出者五十％為二至三度燒燙傷，詳細起火原因待調查釐清。

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台中消防局表示，昨晚間七點多獲報後，由消防局長孫福佑到場指揮搶救，火勢在八時三十二分火勢撲滅。中國附醫表示，豐原大火送來三名病患，其中二名送抵醫院失去生命跡象，經全力搶救無效，另一名嚴重燒燙傷男性約五十歲，插管後急救後送加護病房繼續治療，仍有生命危險；另兩位病患分別送往豐原醫院及慈濟醫院，均搶救不治。這場火警中，罹難張姓、賴姓、邱姓及黃姓員工，四人全都是員工同事。

塗料是油性 見火光已逃不及

台中市消防局調查，這間風扇工廠正裝修廠房當倉庫，廠內牆壁與地板正進行塗料裝修，有九名外包廠商員工，在一樓高架夾層倉庫施工，一名目擊員工說，當時正在做牆壁壁板的塗裝施工，可能塗料是油性，極易燃燒，當時這名員工於二樓一處角落，突然看到冒出一道火光，瞬間引燃周圍塗料，烈火迅速竄燒，自己也趕緊逃生，卻有四人逃生不及。

經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為二層鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄。都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報，通知所有權人或管理人限期改善或拆除。台中市長盧秀燕也到場了解。

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