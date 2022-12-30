住警器失火示警 彰縣23鄉鎮百分百裝設

2022/12/30 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局為加強住宅火災即時預警，推動全縣廣設住宅火災警報器，今年度全縣除彰化市、員林市與鹿港鎮之外，其他二十三個鄉鎮裝設率為百分之百。因住家裝設住警器示警，有十九件住戶及時逃生案例，有效提升及保障住宅防火安全。

本月六日彰化市公園路發生住宅火災，現場為四樓RC建築物，作為出租套房使用，一樓房間起火燃燒，濃煙沿樓梯間竄升至四樓並瀰漫整個樓梯間，屋內六位房客聽見火災警報器聲響，其中五人自行下樓逃生，另一名房客由消防人員協助引導下樓，無人員受傷。

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全縣裝設率為九十五點七二%

消防局災害預防科長蔡佳洲指出，這次火災因住宅火災警報器即時偵測示警，讓房客得以及早得知火災發生，及早逃生避難。政府為加強住宅火災即時預警，於消防法第六條規定，住宅場所的管理權人應設置「住宅用火災警報器」，其目的在於提升及保障住宅防火安全，降低火災發生機率及人員傷亡。

僅彰市、員林、鹿港未達百分百

根據消防局統計，今年截至昨天為止，全縣住宅火災警報器裝設率為九十五點七二%，全縣二十六鄉鎮市，除了彰化市裝設率八十二點九%、員林市九十二點一三%及鹿港鎮九十七點一四%外，其餘二十三個鄉鎮裝設率均達百分之百。因為住警器成功示警案例也有十九件，其中以員林市六件最多，其次彰化市五件、芬園鄉二件，花壇、永靖、二水、鹿港、埔鹽、芳苑各一件。

消防局長施順仁表示，除推廣裝設住宅火災警報器外，民眾應注意用火、用電安全，購買電器時，選擇具經濟部標準檢驗局商品檢驗標示之電器產品，而老舊電器產品應汰換，定期檢查電源插座及電器產品電源線路，才能保障居家安全。

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