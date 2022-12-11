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    搭Uber不爽被超車 惡乘客下車揍人

    陳姓乘客（左）下車毆打黃姓司機。（民眾提供）

    陳姓乘客（左）下車毆打黃姓司機。（民眾提供）

    2022/12/11 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕從事服務業的陳姓男子，昨天與朋友喝酒狂歡後，四人搭乘Uber返家途中，於台中市北屯區被一輛白色轎車超車，Uber司機不以為意，陳男卻怒火大爆發，下車揮拳毆打白車的黃姓駕駛，頭部被重擊的黃男躲入車內，他仍持續拳打腳踢及罵髒話，之後大搖大擺離開。卅多秒囂張暴行被行車記錄器拍下，被害人報警偵辦，陳男到案時卻說：「我喝醉了，不知道自己做了什麼事。」

    惡行全都錄 到案稱喝醉忘了

    陳男等四人昨天先在中市北區一家KTV喝酒後，共乘Uber返家，錄影畫面顯示，約上午六時Uber行經中清路，卅四歲黃男駕駛白色轎車，從左方超車，Uber司機輕按一下喇叭示警，白車又切換車道，於內側車道停車等待紅燈。

    Uber司機沒有發脾氣，卅二歲陳男等乘客卻不滿，說要教訓白車駕駛，Uber司機勸說：「不要這樣啦！」但數秒之後陳男下車，猛拍白車車窗，黃男下車後，陳揮拳毆打黃，甚至攻擊頭部，黃挨了幾拳，趕緊躲回車內駕駛座，陳男也進入車內繼續毆打，之後鑽出車外，出腳猛踹黃男，打到心滿意足後，才罵著三字經髒話，大搖大擺走回Uber上車離去，態度極為囂張。

    黃男事後向中市警局五分局報案，提出傷害罪告訴。陳男昨天下午被警方傳喚到案，製作筆錄後送辦。

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