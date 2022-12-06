警破喵喵毒工廠 扣黑市價7億原料

保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原 料案，警政署長黃明昭（右圖右）視察感謝 查緝同仁。 （記者姚岳宏攝）

2022/12/06 05:30

可製成兩百五十萬毒咖啡包 警疑幕後有幫派操控 追查中

〔記者姚岳宏／台北報導〕廿四歲時姓男子在新北及台中分別租屋，製造毒咖啡包原料「喵喵」、三級新興毒品4—甲基甲基卡西酮，警政署保三總隊獲報，循線逮製毒運毒的時男等三嫌，搜出喵喵固態成品廿公斤、先驅原料及製毒原料三一九一公斤，可做成兩百五十萬包毒咖啡包，黑市價逾七億元，警方懷疑幕後有幫派操控，追查中。

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黃明昭︰揪出幕後黑幫

警政署長黃明昭也親赴刑事局視察查緝狀況，除感謝查緝同仁辛勞，也要求警方務必將隱身於後的黑道幫派、通通揪出來，不讓黑幫藉毒品危害國人。

藏林口偏僻獨棟透天厝

警方接獲線報，有製毒集團以印有水電公司名號的貨車載運化學原料，再以水管等修繕物品掩蓋，並承租新北市林口區偏僻獨棟透天厝做為製毒處所，由於透天厝有獨立庭院及高聳圍牆，警方每週指派不同警員在周遭遛狗蒐證，果真發現屋內經常飄出刺鼻臭味。

警方調查，製毒集團行事低調小心，除倉庫設在隱密點，移動過程中，還不斷跨縣市更換地點及車輛，試圖形成斷點，警方見時機成熟，兵分三路前往新北市林口區破獲毒品工廠、台中市太平區查獲製毒化料倉庫、台中市大里區起獲毒咖啡包成品。

警遛狗蒐證 兵分三路破獲

警方共搜出毒咖啡包卅九包、第三級毒品俗稱「喵喵」的4—甲基甲基卡西酮成品廿公斤、先驅原料第四級毒品2｜溴︱4—甲基苯丙酮三七三公斤（喵喵半成品）、製毒原料二八一八公斤、反應釜、真空機、馬達、冷卻機、高低溫循環裝置、攪拌等機械設備及分裝用具等。

警方逮時男、廿六歲劉男及負責運送的四十四歲廖男等三嫌，他們都說是受人指使，但對主使者卻講不清楚，詢後依毒品危害防制條例移送新北地檢署，已由檢方起訴；警方說，查扣的毒品原料，若販售將嚴重戕害國人健康，製造三級毒品處七年以上徒刑，勿以身試法。

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