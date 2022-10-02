漸凍才交保 槍毒慣犯第4度撞警拒捕

警方朝車輪連開四槍制伏拒捕的陳志明；他的座車後方有清晰彈孔。 （記者徐聖倫翻攝）

2022/10/02 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕四十七歲毒品、槍砲通緝犯陳志明，十八年來曾經三度拒捕，持手榴彈與警方對峙甚至發生槍戰，前晚他開車在新北市淡水區遇到警方，再次拒絕攔檢，駕車衝撞警方未成，卻撞傷一旁無辜的檳榔攤老闆娘，警方朝其車輪連開四槍才順利逮人，警詢後移送檢方歸案。

曾持手榴彈與警對峙

前晚八時許，陳志明開車行經新北市淡水中山路巷口，警方見其形跡鬼祟，上前攔車盤查，陳男自知被通緝而不願受檢，駕車衝撞員警不成，卻撞傷站在路邊的檳榔攤老闆娘，警方強勢朝車輪連開四槍，才順利將他制伏。

請繼續往下閱讀...

這回撞傷無辜檳榔攤闆娘

警方在車上查無槍彈與毒品，陳男承認心虛才加速想逃，警詢後依妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。

警方指出，陳志明有多起毒品、槍砲等多項前科，年輕時染毒，之後從事改造槍枝，在黑道頗有名氣，出門習慣帶槍防身。

二○○四年他在板橋四川路二段自家，持手榴彈與警方對峙，直到陳妻出面溫情喊話勸解，他才棄械投降。

去年三月，陳男因涉槍砲、毒品案，被板橋警分局鎖定追捕，警匪飛車追逐至北市西門町，爆發槍戰，總算將他制伏法辦。

去年十二月，陳男又被新北市刑警大隊鎖定，他仍然拒捕，在永和區街頭與警方爆發槍戰，陳男一度想攀爬大樓外牆逃逸，但被警方開槍擊中腿部，他才就範。但陳男被送辦後，因患漸凍症而獲交保，之後多次未出庭，又被檢方通緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法