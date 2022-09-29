台中21區長LINE被冒用 盧秀燕也中招

台中市傳出區長遭冒用LINE帳號，市長盧秀燕也被冒用。 （記者陳建志翻攝）

2022/09/29 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中近日發生廿一個區長被冒用照片開設LINE帳號，再私訊向里長借錢詐騙，有里長差點就被騙八十八萬，市府已立刻向台中市警局刑警大隊報案，沒想到昨天傍晚又有大里區的里長，收到署名台中市長盧秀燕的LINE，並說「晚安，我已換這個私人號了，在公所有備份的」，要求里長加LINE，不過，里長已提高警覺趕緊通報並刪除封鎖，他們笑稱連市長也中招了，中市政府已於昨夜報案。

里長通報封鎖 市政府報案

台中市近日陸續傳出廿一個區長被冒用照片，開設LINE帳號並邀請里長加入群組，意圖向里長借錢，新社區一名里長差點相信，領錢前越想越怪，打電話給區長才知是詐騙，中市警局刑警大隊已組成專案小組偵辦中。

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大里區有一名里長，昨天傍晚六時，收到有盧秀燕市長照片的LINE要求加好友，並留言「晚安，我已換這個私人號了，在公所有備份的」，這名里長提高警覺封鎖刪除，並感嘆詐騙集團無孔不入。

台中市政府指出，繼區長姓名、頭貼遭冒用，現又發現市長盧秀燕的照片與姓名也遭盜用，到處加人好友進行網路對話，市府提醒市民，網路詐騙猖獗，行為惡劣，切勿受騙並建議報警處理。

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