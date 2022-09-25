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    首頁　>　社會

    男嬰保母家離奇亡 啥！監視器正好壞了

    痛失愛子的媽媽PO文指自己四個月大的兒子突在保母家失去心跳不治，事發後保母態度輕浮，讓人難以接受。 （取自臉書）

    痛失愛子的媽媽PO文指自己四個月大的兒子突在保母家失去心跳不治，事發後保母態度輕浮，讓人難以接受。 （取自臉書）

    2022/09/25 05:30

    保母向警求救 警車急開道

    〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水一名只有四個月大的男嬰離奇死亡，照顧男嬰一個多月的王姓保母，本月十六日清晨發現男嬰沒了呼吸、心跳，緊急通報鹽水警分駐所求救，由警方巡邏車送往醫院急救，男嬰回天乏術，男嬰父母控告王女涉嫌過失致死。

    嬰無明顯外傷 死因待釐清

    新營警分局報請檢方相驗，發現男嬰無明顯外傷，也無窒息現象，本月廿日解剖，確切死因仍待調查釐清。男嬰父母質疑王女家中的監視器遭毀損，檢警相當重視，一併調查釐清。

    本月十六日清晨六點多，王女發現男嬰臉色發白、翻白眼，沒了呼吸、心跳，趕緊打一一○報案，警方邊隔空指導她為男嬰進行CPR急救，邊指派鹽水所警車馳援，趕到王女家將男嬰送醫急救，但男嬰仍告不治。

    痛失愛子的媽媽PO文說，當時接到保母來電後，和丈夫趕到醫院途中還在心裡安慰自己「沒事、沒事」，未料到院後即聽到醫師說沒辦法急救的惡耗，她悲慟地當場昏倒在地。

    男嬰母親文章指出，以前看到電視上保母虐童過失致死的案件，心裡滿滿的替那些媽媽們不捨、難過，孩子太無辜太可憐了，從沒想過這種事竟發生在她身上，心肝寶貝就這樣離開她。男嬰父母質疑王女照顧有疏失，家中監視器也毀損，控告王女涉過失致死。

    質疑保母疏失 告過失致死

    台南市社會局說，接獲通報男嬰不明原因死亡後，立即指派社工員會同居托中心訪員，至保母家稽查並關懷訪視家屬。男嬰是在八月十三日起由有保母執照的王女收托照顧，王女共收托三名幼兒，案發後已勒令停止她收托，由居托中心協助轉托，並已聯繫檢警查辦，若司法調查確認有違反兒權法的行為，將依法裁處。

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