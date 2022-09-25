中國家具藏毒闖關 守株待兔兩月逮貨主

中國毒梟今年七月利用家具櫃夾藏一百廿公斤、黑市價逾二億四千萬元的大麻毒品，闖關進入基隆港被查獲。（大麻資料照示意圖，非本案查扣大麻）

2022/09/25 05:30

疑國內黑幫勾結中國毒梟走私

〔記者林嘉東、劉慶侯／綜合報導〕中國毒梟今年七月利用家具櫃夾藏一百廿公斤、黑市價逾二億四千萬元的大麻毒品，闖關進入基隆港被查獲，檢警按兵不動兩個多月，直到陳姓男子前（廿三）日現身領貨才抓人，依運輸第二級毒品重罪、且有串證、滅證之虞，向法院聲押陳男獲准；檢警不排除是國內黑幫份子勾結中國毒梟，走私大麻來台。

120公斤大麻 黑市價逾2.4億元

據悉，台北市刑警大隊偵三隊、新北市蘆洲分局、基隆市警一、三分局，於六月廿二日掌握情資，有一只從中國進口、於加拿大裝櫃來台的家具櫃內，夾藏大量大麻闖關，遂向關務署基隆關「密報登錄」（台北市刑大先密報海關登錄走私大麻情資後，其他單位不能碰此貨櫃），並報請時任基隆地檢署主任檢察官楊景舜指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

北市刑大等單位進一步掌握，該只毒大麻櫃七月十日運抵基隆港西岸北櫃場，馬上通報楊檢察官，當天是週日，楊從新北市住處開車前往與住基隆的檢察官江柏青會合，連袂趕抵櫃場。

二檢坐鎮指揮，緝毒警員正要開櫃查驗時，台北地檢署兩位檢察官與刑事局偵三大隊長及緝毒幹員，也根據來源不同的線報趕抵，但慢了一步，到了現場才發覺台北市刑大早先已密報登錄，釐清權責後，刑事局官警改為從旁協助開櫃查驗。

男現身基隆港領貨 收押

檢警隨後會同關員開櫃，在家具櫃內查獲共一百廿公斤大麻，依每公克黑市價格約兩千元計算，黑市價格高達二億四千萬。檢警接著按兵不動，直到陳男本月廿三日前往港口領貨，才動手抓人，檢方複訊後聲押獲准，全案正擴大追查上下游共犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法