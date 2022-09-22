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    舉重生搬樹癱瘓 梓官國中判賠一千六百萬

    林姓學生由梓官國中代訓舉重期間，搬運大 樹壓傷癱瘓，校方判賠一千六百卅三萬元。 （取自高雄市立梓官國中粉絲頁）

    林姓學生由梓官國中代訓舉重期間，搬運大 樹壓傷癱瘓，校方判賠一千六百卅三萬元。 （取自高雄市立梓官國中粉絲頁）

    2022/09/22 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄高苑工商林姓學生，由梓官國中代訓舉重期間，搬運大樹不慎被壓傷下半身癱瘓，要求學校賠償二千萬元，高雄高分院判梓官國中賠償五百卅三萬元，更一審昨判該校再賠償一千一百萬元，總計梓官國中要賠償一千六百卅三萬元。

    林姓學生指出，他原為梓官國中舉重隊學生，二○一六年畢業後，進入私立高苑工商就讀，因學校無舉重教練及設備，乃協議由高苑委由梓官國中代訓，定期至該國中接受原黃姓教練指導。

    同年十月四日颱風過境後，林在學校練習舉重，黃姓總務主任及黃姓教練，命令他與施姓等五名舉重學生整理校園。林等人準備將一顆大樹放下時，他因走避不及遭壓住身體，導致下半身癱瘓，大小便失禁，請求梓官和高苑兩校國賠精神慰撫金、醫藥、看護、勞動能力減損等共二千萬元。

    梓官國中指出，林未注意同學們已準備將樹木放下，也未及時反應導致受重傷，與公共設施是否有缺失無關，更無因果關係。又說，當天黃姓主任在校外，黃姓教練也未命林等人搬樹，是對方主動幫忙，否認有過失。

    高苑工商則說，該校不是公務機關或公法人，不適用國家賠償法規定。況且，發生地在梓官國中，黃姓二人也不是高苑職員，沒有理由要求其賠償。

    橋頭地院調查，多名舉重學生證實沒有任何人命令或指示他們搬運樹木，況且黃姓主任的確不在校內，判決林生敗訴，他不服上訴。

    高雄高分院上訴庭查出，案發前一天，黃姓主任曾以LINE委請黃姓教練找一、二位舉重生帶工具整理校園，僅認定梓官國中有疏失，判決賠償五百卅三萬元，林生不服上訴，經最高法院撤銷發回。

    更一審開庭審理，梓官國中對於林生指控有過失部分不爭執，法官審酌林生提出求償款項，認為學校應就勞動能力損失、生活上需要等費用部分，再賠償一千一百萬元，可上訴。

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