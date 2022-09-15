調查官化名買黑槍寄回台／暗網除買黑槍 還有人僱殺手

調查官化名買黑槍寄回台，昨依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。（資料照）

2022/09/15 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕去年底一名調查官竟用化名上暗網購買制式槍彈，雖在美國海關就被截獲，仍震撼我治安單位。警方表示，國內罪犯買黑槍，九成以上是改造槍械，買制式槍彈則多半透過黑幫管道，利用暗網買槍的情況少見，但據聞有心人士也會透過暗網僱用殺手；為防查緝，這類交易一律使用加密貨幣交易。

防查緝 一律使用加密貨幣交易

警方資深辦案人員分析，國內非法改造槍械的來源，是以模擬槍進行改造為主，再透過熟客、網路出售，為防範黑槍，二○○五年將易改造的金屬遊戲槍，納入槍砲條例的「模擬槍」管制；修法後，有業者為規避法律，將槍的撞針孔封住，且不具打擊底火，成為「操作槍」，但只要打通槍管、撞針孔，即可製成具殺傷力槍械，故二○二○年再度修法，將操作槍納入模擬槍管制。

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近年查獲的改造槍械來源，許多是過去經營遊戲槍的業者，因為被納入模擬槍管制，就把手上大批模擬槍「收藏」起來，後來流入地下兵工廠加以改造，以黑市價每把五萬至十萬元不等價格出售。

此外，不法人士也會上網「化整為零」地分別購買槍管、槍身、撞針、彈匣、槍機等關鍵性零件，再自行組裝；子彈則網購空包彈（裝飾彈），再加工填入火藥。

警方︰制式槍主要來自走私 多黑幫掌控

至於制式槍械主要來自走私，多掌控在黑幫手中，從菲、美等國走私入境為主，三年前檢警調聯手破獲近年最大宗的制式槍彈走私案，起獲長、短槍一○九支、各式子彈一萬多發，就是竹聯幫弘仁會板橋分會長策畫，從菲律賓以進口注塑機為幌子，夾藏在貨櫃內海運來台。

暗網交易方面，不法人士除了買武器，也有人僱殺手，還有買賣毒品等，所有見不得光的買賣，都可能利用暗網交易。

不過警方強調，無論透過何種管道從事不法，治安單位都有辦法循線查緝，讓罪犯難逃法網。

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