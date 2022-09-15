失智嬤躺河床5天 靠喝泥水活下來

學甲頂洲派出所所長廖聰順（左二）和員警、巡守隊攜手合作，完成救人任務。（警方提供）

2022/09/15 05:30

騎機車 離家17公里失去蹤影

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區一名七十二歲陳姓失智老婦九日在學甲失蹤五天，學甲警分局協請社區巡守隊、出動空拍機擴大搜尋，又向當地「庄主」宮廟祈求，前天（十三日）在急水溪河床發現身體虛弱的陳婦，她靠喝髒水撐下來，平安獲救。

學甲分局九日晚上九點多接獲通報協尋陳婦，經以車辨系統比對，陳婦在當天上午十點多騎機車行經學甲三慶里新芳與紅茄路的路口，離家約十七公里，後來就再也找不到她的下落。

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警民合作 大雄空拍加入協尋

學甲分局立即指派專案勤務與線上巡邏警前往查尋，惟無所獲；因三慶里涵蓋三個村落，地處偏僻廣大，頂洲派出所所長廖聰順和員警又調閱多處民宅監視器追蹤陳婦行跡，協請頂洲社區守望相助隊員，更延請「大雄空拍團隊」加入協尋。

警民合作經過幾日的分區找尋，前天鎖定陳婦可能範圍與方向，出勤前再至三慶里新芳「庄主」廟「紅蝦港中太宮」，祈求找人任務平安順利。

神奇！拜宮廟後20分鐘找到人

祝禱後出勤，不到廿分鐘，立即傳來佳音，學甲所巡佐王福得在紅蝦港急水溪河床發現陳婦跌坐在積水的小水道起不來，萬幸的是身上無外傷，只有身體虛弱，精神尚可，趕緊通報學甲消防隊將人送醫。

陳婦將機車騎進半人高雜草的河床，人又跌坐在積水泥灘中，在偏僻河床找到人真的是奇蹟，陳婦的女兒說，媽媽是靠地上的積水解渴支撐下去，感謝警民救了一命。當接到警方通知時，直呼員警太神了。

王福得說，「冥冥之中有如神相助，指引我方向前進，最先看到一頂安全帽，經比對相片疑為失蹤人口所配戴，又看到拖鞋，在附近草叢堆搜尋就看到人了！」

七十二歲陳姓婦人，失蹤五天獲救。（警方提供）

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