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    首頁　>　社會

    花蓮男客死柬埔寨 女人蛇返台被逮

    25歲簡姓女子（左二）是屏東人，卻涉犯組織販運，花蓮馬姓青年也因遭騙去柬國工作受害，26日返國馬上被花蓮警方拘提、昨法院裁定羈押。（警方提供）

    25歲簡姓女子（左二）是屏東人，卻涉犯組織販運，花蓮馬姓青年也因遭騙去柬國工作受害，26日返國馬上被花蓮警方拘提、昨法院裁定羈押。（警方提供）

    2022/08/31 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕人蛇集團成員簡姓女子涉嫌以「起薪保底五千美元」話術，誘騙國人前往柬埔寨工作，花蓮廿二歲馬姓青年疑因而於六月來到柬國，家屬本月初得知他死亡，卻只看到一張「只有肩膀以上的照片」，且至今骨灰仍在異鄉，檢警趁簡女本月廿六日返國時拘提到案，檢方向法院聲請羈押獲准，警方正釐清有多少人被簡女騙往柬國。

    「一個拉一個」警方追查受騙人數

    花蓮萬榮鄉廿二歲馬姓青年被高薪騙往柬埔寨從事詐騙，八月初馬男的妹妹被告知「哥哥吸毒過量」死亡，家人只看到一張只拍到頭部的照片。

    警方指出，馬男應是被簡女誘往柬埔寨，而她就是詐騙集團的幹部層級、為屏東人，由於馬男曾就讀屏東某大學，簡女透過朋友圈「一個拉一個」，搭上線後誘騙前往柬埔寨。

    警方說，簡女以交友及社群軟體貼「高薪徵人」，強調「偏門工作、招募出國、輕鬆辦公室、底薪四萬至十六萬元，業績好上看廿、卅萬元」等話術；針對女生則是「招募模特部門、男女皆可」、「須英文流利、配合公司拍攝代言」、「起薪保底薪五千美元」等話術，加上正妹手持名牌包、悠閒喝咖啡等優渥生活爽照，誘使負債、走投無路者赴柬國工作，受騙人數追查中。

    警方七日受理馬姓青年家人報案後，認為與詐騙人蛇集團有關，成立專案小組偵辦。至於簡女偵訊後，檢方依組織犯罪條例、人口販運防制法、及刑法意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，且有勾串共犯之虞，向地院聲請羈押禁見獲准。

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