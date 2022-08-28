公布花蓮2逃犯太慢？檢：逃亡隔天即通緝

批踢踢鄉民昨在八卦版上質疑花蓮外役監竟收性侵犯，結果證實是同姓名非同一人。 （取自PTT）

2022/08/28 05:30

〔記者王錦義、葉永騫／綜合報導〕花蓮自強外役監有二名受刑人許亞倫、康育豪逃逸被通緝，日前經刑事警察局公布長相及特徵，有民眾認為動作太慢；花蓮地檢署昨天表示，許、康二人未返監報到而脫逃的隔日，地檢署接獲通報後，就已經發布通緝。

花檢指出，康姓受刑人今年三月廿一日未返監報到而脫逃，外役監通報，承辦的新北地檢署隔天發布通緝；許姓受刑人本月廿二日未返監脫逃，花檢獲報後認有逃匿事實，也立即在通報當天（廿三日）發布通緝。

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批踢踢錯爆同姓名逃犯

許亞倫是騙徒非性侵犯

另一方面，網路論壇「批踢踢」有鄉民爆料，許亞倫有妨害性自主前科；但經查，鄉民爆料的「許亞倫」與外役監逃犯許亞倫，只是同名同姓「此許非彼許」。

矯正署指出，受刑人如果牽涉脫逃、性侵、家暴和毒品等案，申請外役監獄的資格審查第一關就會被刷掉，即使意外移監，事後一旦查出涉及上開刑案，也會送回一般監獄。

據指出，被通緝的許亞倫二○一五到一六年間在社群網路販售物品，被害人匯款後不出貨，同手法至少詐騙十八人，二○二○年屏東地院裁定他犯十八罪，應執行五年十一月徒刑。

許亞倫本月十九日回屏東探視媽媽，二十二日媽媽載他到屏東火車站準備返回外役監，沒想到許未回監並失聯，警方前往其戶籍地查訪無著，正調閱監視器持續追查中。

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