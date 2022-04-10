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    首頁　>　社會

    越獄犯逃台中 竟是想跟大甲媽遶境

    在桃園市八德外役監服刑的林敬揚翻牆逃獄，並偷腳踏車代步，警方漏夜追緝，在台中清水逮到人。（記者周敏鴻攝）

    在桃園市八德外役監服刑的林敬揚翻牆逃獄，並偷腳踏車代步，警方漏夜追緝，在台中清水逮到人。（記者周敏鴻攝）

    2022/04/10 05:30

    〔記者鄭淑婷、周敏鴻／桃園報導〕廿六歲男子林敬揚因犯連續縱火、竊盜等罪，應執行九年十月徒刑，在桃園市八德外役監服刑、擔任雜役工作，八日下午在作業場假借上廁所，翻過一五○公分矮牆逃獄，偷走腳踏車沿台一線南下，騎了十一小時、近一三○公里，九日凌晨在台中市清水區中山路一處宮廟落網，林男供稱因武漢肺炎疫情沒有放假，心裡不舒服，才會逃走散心，打算與大甲媽祖遶境隊伍會合，未料行蹤早被掌握。

    偷單車代步 騎一三○公里落網

    林男二○一七年在台北市百貨、火車站、捷運站廁所點燃衛生紙引火，又在北部、中部犯下多起竊案，判刑後定應執行九年十月徒刑，迄目前還有約四、五年刑期。

    稱疫情沒放假 才逃走「散心」

    龜山警分局昨接獲監所報案林男脫逃，組成專案小組，調閱近三百支監視器，發現他下午一點四十二分越獄後，先偷一輛腳踏車代步，再沿台一線往南騎。警方漏夜追緝，九日凌晨零點五十分在清水一處宮廟找到他，偵查佐莫翔威在逮人過程奮勇撲倒林男，右小腿不慎受傷。

    林男老家在雲林縣、沒有妻小，他供稱，因為武肺疫情沒有放假，心裡不舒服，才會逃走散心；外役監網站八日才貼出公告，因應國內疫情再度升溫，即日起暫停辦理受刑人返家探視。

    再添脫逃罪 不得再申請外役監

    警方依脫逃、竊盜等罪將林男移送桃園地檢署偵辦；檢方指出，林男還有殘刑，訊後先送桃園看守所。監所人員表示，林男逃獄除了多一條脫逃罪，還得回到一般監獄服刑，在外役監累積的縮刑將全數回復，日後不能再申請外役監、假釋。

    桃園市長鄭文燦昨到龜山警分局頒發破案獎金，慰問因公受傷的莫翔威。八德外役監獄副典獄長許國賢說，外役監為半開放式空間，將會加強巡查，避免類似事件再發生，也會檢討是否要懲處管理員疏失。

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