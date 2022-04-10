大甲媽遶境》白狼帶隊搶轎 與警爆衝突

大甲媽鑾轎昨晚遶境彰化市，張安樂脫下統促黨背心與彰化分局長王國峯（右）對嗆。（記者湯世名翻攝）

2022/04/10 05:30

警出動辣椒水、電擊槍逮捕六人 多名員警受傷送醫

〔記者湯世名、邱俊福／綜合報導〕大甲媽遶境活動，昨晚鑾轎行至彰化市三民路三○二巷口時，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂穿著統促黨背心欲接轎，還與警方對嗆，民眾群中有人高喊「衝」，隨後與警方爆發推擠，多名員警受傷送醫，警方逮捕六名鬧事者送辦。彰化警分局長王國峯說，張安樂穿著政黨背心，政治色彩介入廟會活動，警方禁止他接轎，張卻回嗆鎮瀾宮同意讓他們接轎。

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警政署長：不容廟會暴行 嚴辦不法

警政署長陳家欽昨晚立即通令全國警方，全力維護廟會「保境安民」優質文化傳統，絕不容許滋事分子趁機擾亂社會秩序，並對於不法行為依法嚴懲嚴辦。

大甲媽鑾轎昨晚八點十五分行經三民路三○二巷口，張安樂在現場等候，他穿著統促黨背心準備接轎，彰化警分局長王國峯認為政治介入宗教活動，警方喝斥禁止張接轎，結果對方及陣頭人馬中，有人高喊「衝」，雙方爆發推擠，數十名陣頭人員對警叫囂，還推擠彰化警分局副分局長鐘振邦，警方拿出電擊槍將一名陣頭人員壓制在地，喝斥其他人後退。

期間有人對員警丟礦泉水，警方也出擊，逮捕鬧事的六人，有一人暈眩送醫，員警則多人掛彩，此時警方噴辣椒水，失控情況才獲控制。

王國峯說，張安樂在管制區外質問「為何不能進入管制區」，但警方本月一日已公告，因為疫情，打滿三劑疫苗才能獲准進入，警方後來也讓他進入；未料張穿統促黨背心，還做出類似搶轎行為，由於遶境前，警方就和沿線宮廟團體溝通過，政黨活動不能介入，加上鬧事者推擠副分局長鐘振邦，警方因此做出處置及逮捕六人。警方指出，張安樂是否有教唆群眾之嫌，已報請彰化地檢署傳喚張到案說明。

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