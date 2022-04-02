關押33年 死囚邱和順被控性侵獄友

死囚邱和順。（資料照）

2022/04/02 05:30

新北地檢署：分案偵辦中

〔記者錢利忠／台北報導〕犯下「強盜分屍保險員柯洪玉蘭」及共犯「男童陸正撕票案」的死囚邱和順（見圖，資料照），已被關押卅三年，他近日驚傳遭男獄友提告性侵、另因借百萬元不還被控詐欺，男獄友還指控遭邱性侵一小時「玩到流血」；新北地檢署昨表示已接獲告訴，分案偵辦中。

服刑中的告訴人寫下親筆信向媒體爆料，指原本與他同房舍的邱和順，去年十月至今年一月廿二日多次性侵他，信中描述他被邱和順「用手指捅ＸＸ每次超過十秒，打ＸＸ超過十秒」，甚至還被邱痛毆到流血，以致棉被及墊被都留下血漬，他雖曾推開反抗，仍慘遭「反覆玩一個鐘頭」。

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告訴人還指控，北所內還有其他收容人遭邱和順欺負，透露邱曾簽本票向獄友借錢，答應「借一百萬元還三百萬元」，承諾等人權團體替其平反冤獄，獲得近億元的冤獄賠償後就可以還錢；此外，邱仗著人權團體聲援他，動輒請司改會律師團向北所施壓，在獄中囂張享特權。

義務律師稱僅單方說法 邱曾提人身安全有疑慮

對於邱和順被獄友提告及遭爆料找律師團施壓北所一事，邱和順案義務律師團發言人尤伯祥昨聲明，媒體報導僅引用單方說法，難謂平衡報導，但近期有收到邱和順數度來信，提到他在所內有人身安全疑慮，司改會及救援大隊基於尊重及信任所方管理，並未轉給所方，由此可見並無報導所稱施壓情事。

北所副所長林建昌昨則表示，此案涉及收容人的隱私，不便對外說明，基於安全起見，已將兩名收容人分房管理。檢方近期將提訊告訴人及邱和順釐清真相。

邱和順被控於一九八七年，先後犯下「強盜分屍保險員柯洪玉蘭」案及「男童陸正撕票案」，歷經十三次審判，二○一一年七月判決確定，始終喊冤的邱和順被判死刑、褫奪公權終身定讞，自案發迄今已被關押長達卅三年，不少人權團體質疑，邱的犯罪自白是靠刑求而取得，法庭上從未出現邱參與犯罪的物證，為此多次向總統蔡英文請求特赦。最高檢察署檢察總長曾提起非常上訴，二○一七年被最高法院駁回。

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