三角詐騙警受害 網購遭調查5個月

李姓警員獲不起訴後哀嘆，網購真的要小心。（民眾提供）

2022/04/02 05:30

〔記者王捷、邱俊福／綜合報導〕刑事警察局統計，網路等購物詐欺案件，去年高達六千零廿三件，其中很多受害人都是掉入「三角詐欺」案歹徒所設的陷阱。警方說，三角詐欺手法佈置縝密，非常不容易判斷真偽，甚至辦案經驗老道的警察也成受害人，網購民眾千萬要小心。

買到假貨請對方退款

帳戶竟成詐欺警示戶

台南市李姓警員上臉書購買重機傳動皮帶，只因買到假貨請對方退款，其薪水帳戶竟成了詐欺警示帳戶，自己也成為詐騙案被告，遭調查五個月才終於獲不起訴。這段期間不僅面對高層關心，還有同事透露「他連薪水都匯不進帳戶」；得到慘痛教訓的李員，哀嘆說：「這是最好的案例教育！」

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太難分辨 遭列共犯

連薪水都匯不進帳戶

李員去年五月以比實體店面便宜四千多元的價格，花八千元向「賣家」買來機車傳動用皮帶，收到貨後發覺不是正品，私訊賣家要求退款，對方要他提供退款帳戶，他想說購物、退款程序都符合網購態樣，遂未起疑。

對方拿到他的帳戶，果真退款給他，但實則，歹徒是以李的帳戶假裝賣貨給Ｂ網購者，其實是Ｂ的購貨款匯進李的帳戶，李以為對方確實退款，就把假貨寄還歹徒；但Ｂ沒有收到貨，氣得報案提告詐欺，出示李的帳戶為證據。

李員挨告，薪資帳號被凍結，並被列為詐欺共犯，因當初以為網購的事已結束，寄件地址、對話紀錄等已刪除，他只能拿著匯款紀錄喊冤。

但有長官不相信，加上李員名下其他金融帳戶也都被凍結，財務形同癱瘓，身心備受煎熬。

直到今年三月底，檢察官調查李員的金流不複雜，且確實曾匯出八千元，之後也有帳戶匯回八千元，認定李未犯罪，將他不起訴。身受其害的李員呼籲民眾，上網購物真的要小心。

李姓警員為了重機愛車，上網買傳動用的皮帶（見圖），沒想到誤入詐騙陷阱。（民眾提供）

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