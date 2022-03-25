沒被殺，怎會有遺產與保險金？／律師：免賠牙醫遺孀扶養費不公義

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2022/03/25 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕三年多前牙醫師王冠中遇害，遺孀鄒女士向殺夫兇手求償扶養費，台中地院法官認為她已繼承遺產及領得保險金，足夠維持生活，駁回其請求。律師徐承蔭質疑這是「不公義、倒果為因」的判決，嚴重違反國人對司法的情感與信賴；律師吳宜星也認為，原判恐衍生國人「殺有錢人免賠」的聯想，確實不符合正義。

恐衍生殺有錢人免賠聯想

吳宜星表示，最高法院見解，「不能維持生活，係指不能以自己的財產維持生活來判斷」，也就是保險理賠或遺產、撫卹金等，不能列入遺孀、未成年子女等人是否能夠維持生活的計算中，如果可以列入，會衍生「殺害有錢人免賠」的怪異聯想。

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此外，遺產、保險理賠，都是被害人辛苦賺錢、繳保費而得，如果成為兇手不用賠償的理由，不符正義。

徐承蔭說，鄒女士請求扶養費損害賠償的依據，是民法第一九二條第二項「被害人對於第三人負有法定扶養義務者，加害人對於該第三人亦應負損害賠償責任」，一審卻認為遺孀繼承被殺害的王醫師遺產與保險金等，足以維持生活，這是倒果為因，王醫師與遺孀年輕時打拚積攢的資產，怎能變成殺人兇手免賠償的理由？

徐解釋，一審認為，因為妳取得被殺害丈夫的遺產或保險金，妳就變得可以維持生活了，卻忽略法律的生命不在於邏輯，而在於經驗，重點是「賴男不殺我的丈夫，我怎麼會取得這些遺產與保險金？」故遺產與保險金不列入是否能維持生活的計算中，才能保障犯罪被害人權益。

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