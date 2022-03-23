防大甲媽遶境衝突 彰化3千警力戒備

日前彰化縣警局會勘民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等大甲媽遶境易爆發衝突，與人潮聚集熱區，超前部署。（警方提供）

2022/03/23 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖將於四月八日起駕，九日抵達素以搶轎、打架聞名的彰化縣，警方將投入高達三千人次警力與五百人次民防、義警，部署在彰化、員林、永靖與北斗等鄉鎮市。由於近年來與搶轎相關衝突，已從彰化市往外延伸，「戰場」已不侷限在固定地點，警方嚴陣以待，再次重申暴力零容忍，滋事者絕對依法嚴辦。

歷年屢見推擠、肢體衝突 警重申零容忍

二○一八年大甲媽回鑾行經彰化市民族路時，數十名黑、白衣人大打出手，還衝入南門市場內追逐、爆打，有人頭破血流；鑾轎行經彰化市中山路時，又有兩派人馬爆發推擠，員警上前維持秩序，卻被勒頸、爆打；二○一九年媽祖鑾轎從彰化市民生地下道接三民路時，有多名男子爆發肢體衝突，混亂中，包括採訪的新聞媒體及警察都被打傷，號稱史上最嚴重的暴力衝突，警方逮捕多名男子；隔年大甲媽南下遶境進香行經彰化縣大村鄉時，一群黑衣與手持神兵器的三十六執士隊伍靠太近，不慎被執士兵器碰到，又造成肢體衝突，警方逮捕十人。

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衝突點外延 警方會勘熱區、嚴陣以待

去年大甲媽回鑾行經彰化縣北斗鎮時，爆發推擠衝突，現場亂成一團，警方事後也逮捕滋事者，深夜從彰化市永樂街天后宮起駕行經民族路時，一群白衣人和粉紅衣人又爆發拉扯推擠，更有人趁隙丟礦泉水、噴辣椒水，場面大亂。

每年大甲媽遶境進香活動都是國際宗教盛事，唯每年不論南下遶境或北返回鑾，只要行經彰化縣幾乎都會爆發搶轎或推擠衝突，被外界稱為「一級戰區」，「戰場」也從以往民生地下道與三民路、永樂街與民族路，往外延伸到彰化市中山路、大埔路，以及大村鄉與北斗鎮，「戰場」不再侷限固定地點。

日前彰化縣警察局長吳坤旭率領幹部會勘民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等易爆發衝突與人潮聚集熱區（見右圖，警方提供）。今年彰化警方預計將投入三千人次警力，以及五百名民防、義警與志工，維安規模與去年相近，視狀況彈性增減。

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