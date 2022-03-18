《彰化》清明防掃墓火災 彰縣無人機上陣

清明節連續假期，避免民眾掃墓不慎引發山林火災，彰化縣消防局首度派出無人機初期預警 。（彰化縣消防局提供）

2022/03/18 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕清明節連續假期將屆，為避免民眾掃墓不慎引發山林火災，彰化縣消防局首度推出遙控無人機，於四月二日至五日升空在公墓廣播宣導，同時俯瞰公墓有無可能引發火災因子或火源，在初期即發現火勢，避免火災發生或火勢擴大。

即起清除各墓地周圍雜草

消防局為加強山林田野墓地防火安全，已規劃清明期間消防安全整備計畫，落實執行清明節期間各項防火整備工作，並分二階段辦理。第一階段自即日起，由消防局協調各鄉、鎮、市公所事先清除各墓地地區周圍雜草，另設置冥紙集中站，再載往焚化爐，避免用火不慎造成林野火災。針對傳統公墓處所或發生火災頻率較高墓區，消防局設無人水袋宣導站提供小水袋，供民眾於用火後澆熄火源。

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十六架無人機飛墓地警戒

第二階段將於四月二日至五日派遣消防員、消防車到各主要墓地警戒，今年更首度出動十六架無人機，遙控無人機具高機動性及可廣播音效等特性，飛往易發生火警的傳統公墓實施遙控無人機廣播宣導，並可透過遙控無人機俯瞰公墓有無可能引發火災因子或火源，於初期立即發現火勢，避免火災或火勢擴大。

消防局長施順仁呼籲民眾，清明節連假祭祖掃墓，常因燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災，讓消防人員疲於奔命。為防範類似火災案件發生，清明祭祖掃墓請民眾小心火燭、提高防火警覺，勿使用燃燒方式整地除草。焚燒冥紙時，視線不可離開火苗，殘火記得澆熄，並配合環保政策減量或集中送往焚化爐以減少空氣污染。

掃墓防火做好「四不二記」

他也提供掃墓防火口訣說，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。大家隨手、隨時做好火災預防簡單的小動作，就可避免林野墓地火災發生，若發現林野火災時，應儘速報案。

彰化縣消防局派員加強防火宣導與提供水袋防災。（彰化縣消防局提供）

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