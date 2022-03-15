家樂福百億倉庫大火 空汙可罰500萬

家樂福楊梅物流中心倉庫發生火警，現場濃煙直竄天際，中壢家商校園掉落塊狀物。（邱仁德提供、記者李容萍翻攝）

2022/03/15 05:30

蕈狀濃煙竄天際 疏散百餘員工

〔記者李容萍、楊雅民／綜合報導〕台灣家樂福斥資百億元打造，號稱亞洲最先進的「楊梅物流中心」昨天上午七點卅三分發生火警，現場大火夾帶蕈狀濃煙直竄天際，廠方緊急疏散一百餘名員工，人員安全無虞，消防員於下午一點十六分撲滅火勢，大火造成鋼構建築屋頂，有一半被燒到塌陷。

家樂福楊梅物流中心位於桃園市楊梅區梅獅路，去年第四季才剛啟用，被視為家樂福搶攻線上購物市場的關鍵武器，如今受損範圍約兩萬餘坪，且正中線上購物揀貨和理貨的乾貨倉區域，恐打亂家樂福大舉進軍電子商務市場的布局 ，並讓法商家樂福出售台灣家樂福股權的價值大減，損失慘重。

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家樂福楊梅物流中心是向中華電信租地自建，土地面積超過四萬坪，早年是無線基地台，台灣家樂福表示，全台最新的楊梅物流中心發生火警，第一時間即疏散場內百餘名員工，人員安全無虞，目前受損範圍在乾貨倉區域約兩萬餘坪，至於起火原因，倉庫貨物、財務受損狀況，待後續配合消防單位調查及保險公司評估。

家樂福表示，因應楊梅物流中心失火災情，家樂福也啟動應變機制，桃園大園、高雄岡山物流倉庫立刻改為二十四小時運作，並開放廠商直送到店，目前全台三百一十七家量販及超市門市營業未受到影響。

中壢家商撿到飄落塊狀物

家樂福物流中心大火夾帶的蕈狀濃煙，數公里外的國道一號、台六十六線快速道路都看得到，也造成中壢、平鎮一帶降下黑色粉塵，不僅楊梅區居民陷入空氣汙染，數公里外的中壢家商學生，一早也發現校園內彌漫粉塵、燒焦臭味，學生甚至在操場撿到飄落的塊狀物；桃市環保局派員監測空氣品質，因產生的粒狀污染物造成空氣汙染，已依違反空氣汙染防制法告發，可處十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

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