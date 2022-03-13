首名女防爆偵查員 學霸出身 拆彈不讓鬚眉

刑事局偵五大隊偵查員蕭雅安。（記者邱俊福翻攝）

2022/03/13 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕電影中常出現專門處理爆裂物的警察，冒著生命危險拆除爆裂物，與匪徒鬥智鬥勇，大多由男性飾演；現實生活中，專責防爆的刑事局偵五大隊（防爆大隊）偵查員蕭雅安（見圖，記者邱俊福翻攝），是大隊成立多年來唯一身處危險拆彈第一線的女性防爆人員，只要與正副總統等機關首長有關的防爆勤務工作，都會有她的身影，還肩負疑似爆裂物的鑑驗工作，翻轉防爆專家都是男性的刻板印象。

雙碩士 還是柔道冠軍

四十一歲蕭雅安畢業於台灣大學，從警前是中學輔導教師，因對刑事鑑識與犯罪心理學有濃厚興趣，報考警察大學刑事研究所，並申請英國愛丁堡大學心理諮商碩士學程，雙雙錄取，先赴英國攻讀心理碩士，畢業再返國取得警大碩士學位，就讀警大期間還勇奪全國大專運動會柔道冠軍，允文允武。

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警大畢業後，蕭雅安被分發至桃園縣警局刑事鑑識中心，二○一九年考上防爆小組，分派到負責台北市的刑事局偵五大隊第一隊，跟著前輩到第一線處理各項防爆勤務，至今已近三年。她平時喜歡爬山、騎鐵馬，愛好運動，同僚眼中的她外表秀氣，個性外向活潑。

文武雙全 就愛高壓挑戰

談起加入防爆大隊的契機，蕭雅安說，從事刑事鑑識工作時，曾參與過爆炸後的現場處理採證，才認知到原來防爆小組在處理疑似爆裂物時，處在高度壓力和未知危險的環境中，「不僅考驗應變能力，更需要經驗的累積、當機立斷，這正是我要的」，希望自己未來能不斷面對挑戰，充實專業能力。

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