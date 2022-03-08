政院修四法 打擊性暴力 偽造影像散布圖利 最高判七年

民進黨立委高嘉瑜和高雄市議員黃捷曾一同舉行記者會，呼籲加速修法遏止科技犯罪，拒絕偷臉數位性暴力，盼不要再有下個受害者。（資料照）

2022/03/08 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕網紅小玉（朱玉宸）涉嫌以AI Deepfake技術，將立委、明星、網紅、小模等多名女性的臉部「移花接木」至A片並販售牟利。為保障婦女兒少，打擊結合新科技的犯罪手法，據悉本週四行政院會擬通過「刑法」等性暴力防制四法。未來若製作不實性影像並散布營利，最高可處七年以下有期徒刑；若散布強暴攝錄型性影像且營利，最重可判至十年以上。

今天適逢婦女節，政院官員透露，為了防制性暴力犯罪，行政院召集跨部會研商超過三個月，大規模翻修「刑法」、「兒童及少年性剝削防制條例」、「性侵害犯罪防治法」及「犯罪被害人權益保障法」等四部法律，納入數位時代的性暴力態樣，加重不法性影像相關犯罪刑度，同時配套修正兒少和被害人權益保障等法律，盼透過四個法的修正強化保護網，預定週四包裹修正提付院會審查。

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官員指出，不法性暴力的傳統定義包括妨害性自主、強制猥褻等，但時代改變、危害的形式越來越多，數位和網路上的虛擬性暴力越趨嚴重，性影像的散布對被害人而言，就像數位刺青一樣難以抹除，因此相關法制需要調整因應。官員表示，傳統上性隱私相關是透過妨害秘密罪處理，有法可處理但強度不足，此次修法針對妨害性隱私及不實性影像，在刑法中增訂專章，並啟動整體修法。

在「刑法」專章部分，據了解將按照動機和目的，層級化分類犯罪行為。可劃分為妨害性隱私以及不實性影像兩大類，從竊錄、強暴攝錄、散布到營利，刑度自六個月到七年不等，惡行危害越大，刑度就越重。最嚴重者是散布強暴攝錄型性影像且還營利，則可加重求刑至二分之一，亦即最重可判至十年以上。若是利用AI技術「換臉」製作不實性影像，也視散布意圖或營利與否，按比例提高刑度，最高可處七年以下有期徒刑。

四法聯防則同步修正「兒童及少年性剝削防制條例」，加重罪責；「性侵害犯罪防治法」也全案修正，納入即時移除不法性影像、被害人保護、加害人處遇等內容；也修正「犯罪被害人權益保障法」，包括被害人隱私保護條款，媒體未經同意不能報導相關影像。另也新增被害人保護命令機制，讓檢察官或法官有權力在命令交保時下達附帶被害人保護令，禁止加害嫌疑人接觸被害人，若違反將再負罪責。這部分機制不只適用於性暴力相關罪刑，也適用殺人等重罪。

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