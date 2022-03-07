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    國道追撞翻車逃死劫⋯駕駛回車取物 2車連撞慘死

    蔡男車輛四腳朝天，後方volvo追撞掛在中央分隔島上。 （苗縣府消防局提供）

    蔡男車輛四腳朝天，後方volvo追撞掛在中央分隔島上。 （苗縣府消防局提供）

    2022/03/07 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一輛老舊福特轎車昨凌晨行經國道三號苗栗後龍路段，因引擎過熱要變換車道至路肩，卻遭三十一歲蔡姓男子駕駛的現代轎車追撞，現代轎車翻覆，蔡男原已脫困，卻走回車上拿手機等物，遭兩輛轎車追撞，當場慘死 。

    國道警方依過失致死罪嫌，將駕駛volvo張男與另一輛福特轎車駕駛陳女送辦。律師吳承祐說，張男與陳女是否會被起訴、判刑，可能需依車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果論定。

    國道警方指出，五十五歲汪姓男子駕駛老福特轎車經國道三號南下路段，因引擎過熱從中線車道開到路肩檢查，汪男變換車道時，遭後方蔡男駕駛的現代轎車撞上，巨大撞擊力導致現代轎車翻滾到內側車道，四輪朝天翻覆。

    蔡男當時與女友趕緊下車，女友說，翻車後兩人脫困，但蔡男打算回車上取回個人重要物品，沒料到走向內側車道時，後方一輛volvo轎車與另一輛福特轎車迅速開來。

    國道警方初步調查，蔡男被其他兩輛行駛在內側車道的轎車撞上，當場死亡，詳細死因仍要調查、釐清。而老福特轎車與volvo轎車事故後，直接掛在中央分隔島上方。

    警訊時，駕駛volvo轎車的三十二歲張姓男子與三十一歲福特轎車陳姓女駕駛，兩人皆指出，當時前方漆黑，只見到翻滾在內側車道的現代轎車，與卡在中央分隔島的老福特轎車，當時僅看見一團物品，視野不清，也未見到蔡男走過。

    據了解，汪男要返回台中市大甲區家中，福特轎車陳姓女駕駛擔任新娘秘書，當時正要趕到屏東工作，但陳女的家屬稱，遇到前方事故來不及煞車，因此撞上。

    國道二隊提醒，不僅老車，車輛上路前均須妥善行前檢查，尤其是五油、三水，以確保行車安全。

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