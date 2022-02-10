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    婦控存款遭侵占／ATM存款失敗 注意有無語音提示交易取消

    民眾在ATM存款失敗時要注意有無語音提示交易取消。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    民眾在ATM存款失敗時要注意有無語音提示交易取消。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2022/02/10 05:30

    畫面會顯示「請取回鈔票」

    〔記者巫其倫／台北報導〕翁姓婦人到超商ATM存款三萬三千元失敗，因她存款單次超過三萬元限額，機器把鈔票吐出來，錢卻被他人拿走，案子鬧上法院。銀行業表示，客戶存入金額超過限額，ATM會以語音提示「交易取消」，畫面則顯示「請取回鈔票」，並以紅字標示「本機將於三十秒後回收鈔票」進行讀秒，警示客戶應儘速取回鈔票，後續將會列印明細表，請客戶取走明細表再行離開，若客戶有卡片，畫面也會顯示請取回卡片。

    銀行業提醒民眾，交易沒完成前，千萬別直接離開ATM，以免鈔票遭其他民眾拿走；一般ATM都有裝設監視器，畫面保存六個月，民眾有疑義也可調閱查詢。

    銀行業表示，存款單次未超過三萬元限額，自動櫃員機（ATM）很少會發生無法存入的狀況，除非可能是存入的鈔票有破損，例如用膠帶黏起來，使機器點鈔時出狀況，導致交易失敗。銀行高層說明，ATM有很多機型，大部分銀行ATM設在銀行營業廳內，屬於比較大型的穿牆式ATM，超商內的ATM則比較小型，大多數只有提款、轉帳功能為主，較少人使用存款功能，也鮮少發生存款失敗狀況。

    銀行業說明，ATM都有提供螢幕文字影片及語音提示，例如按「卡片插入口」指示方向插入金融卡，並鍵入「提款密碼」，再依螢幕上顯示的步驟操作。若使用金融卡提款，ATM會提示客戶應留意後方狀況並避免他人偷窺密碼；若密碼有外洩之虞時，應即辦理密碼變更。交易完畢後，同時提示客戶應收妥金融卡、現鈔並將交易明細單帶走，以保障個人隱私及權益。

    銀行業強調，若ATM故障、金融卡被沒入或未領到現鈔等情事時，ATM會提示客戶勿離開，並依指示操作至交易結束，同時教導客戶應持交易明細單向機器所屬營業單位詢問；ATM也有設置警鈴及張貼緊急連絡電話。

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