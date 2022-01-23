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    評檢察官未達良好遭撤 士檢要提上訴謀求救濟

    士林地檢署檢察官林在培。（資料照）

    士林地檢署檢察官林在培。（資料照）

    2022/01/23 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕士林地檢署檢察官林在培，五年前因浩鼎案蒞庭公訴表現不佳，二○一九年一月被士檢檢察官職務評定審議會評定為「未達良好」，經法務部核定、銓敘部審定在案，林不服打行政訴訟；台北高等行政法院認定士檢原處分是對於事實認定錯誤、或不完全資訊的瑕疵評定，判林在培勝訴，撤銷原處分。士林地檢署表示將提上訴，以正視聽。

    林在培打贏行政訴訟

    二○一七年士檢依貪污等罪起訴時任浩鼎生技董事長張念慈、中研院院長翁啟惠等人，隔年一審宣判無罪，檢方放棄上訴而確定。林在培是該案蒞庭公訴檢察官，士檢職評會認為林在培於本案未依指示送閱論告書給法院，並在最終言詞辯論前幾天，才將被告的五百頁答辯狀交給協辦的主任檢察官，欠缺敬業精神、怠於執行職務，綜合考量平時考評後，將林的年終職務評定為未達良好。

    林提告主張，若只因論告書沒有送進法院，就將他評定為未達良好，違反比例原則，試擬論告書的工作已分配給檢察事務官，不是他的職務義務，職評會將應歸責於檢事官的錯誤事由歸責於他，事實認定錯誤。

    林指浩鼎案無罪定讞關鍵在偵查起訴品質不佳、欠缺足夠證據，判決後是由整個檢察體系開會決議不上訴，與他是否提出論告書無關。

    士檢答辯表示，年終職務評定是依據平時考評紀錄，按學識能力、品德操守、敬業精神、辦案品質等逐項考評，評定工作有高度「屬人性」，應尊重各委員判斷，除非對事實認定有誤、未遵守一般價值判斷標準、牽涉與事件無關的考慮、違反平等原則等情。

    北高行審理後認定，林男同年五月至八月的平時考核，並非由他當時的直屬主任檢察官評核，而是由八月底剛接任的主任評核，這段期間的評核是出於錯誤事實認定、或不完全資訊所做成的瑕疵評核，依此撤銷士檢原處分和保訓會的復審決定。

    士檢昨天表示，北高行判決有違誤，全案考核程序是依法規與銓敘部函釋辦理，林的前任主任身兼同年度職評委員，也有將林的工作情況告知接手的主任，職評會開會時原主任也有報告林的情況，評定程序沒有瑕疵，且判決理由對於為何不足以認定林欠缺敬業精神，竟未置一詞，理由不完備，將上訴謀求救濟，以正視聽。

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