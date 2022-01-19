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    幣託負責人 涉背信遭約談50萬交保

    台灣加密貨幣交易逐漸成熟茁。圖為示意圖與新聞事件無關。（幣託科技提供）

    台灣加密貨幣交易逐漸成熟茁。圖為示意圖與新聞事件無關。（幣託科技提供）

    2022/01/19 05:30

    林書維辭技術長 未交接密碼、印信

    〔記者錢利忠／台北報導〕位居台灣前三大加密貨幣交易所的幣託（Bito），其登記負責人林書維先前被舉報，請辭技術長一職後，未交接涉及業務機密的密碼、印信等物件，消息傳出後，震撼台灣幣圈；調查局台北市調查處獲報，本月十四日搜索及約談林書維到案，士林地檢署依涉嫌侵占、背信及洗錢防制法等罪，諭令林書維五十萬元交保。

    有超過卅萬名會員的幣託交易所，在幣圈中擁有高知名度，二○一八年上線後，提供會員以台幣購買加密貨幣，包含台幣買賣比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）等加密貨幣，提供服務類似於台股下單買賣，交易所則提供掛單集中撮合服務，價格由買賣方價格撮合決定。

    幣託先前曾發聲明指出，有關離職員工之行為，對幣託集團的用戶，及多年來建立的商譽造成重大影響，幣託集團深表遺憾。

    幣託集團自創立以來，篳路藍縷，共同創辦人暨執行長鄭光泰先生、暨營運長劉德正先生殫精竭慮，率領集團員工齊心合力，致力於虛擬貨幣交易簡易化、洗錢防制嚴謹化，兼及普惠金融及企業社會責任。日前，故此離職員工之爭議，亦僅屬單一個案，對於公司之營運、業務之拓展、服務之深化及職場之保障，特別是使用者權益，絲毫不生影響。

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