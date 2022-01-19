《彰化》溪湖亮點計畫貨櫃屋竟是違建 限期拆除

溪湖鎮公所辦理「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」，卻在石鵝湖旁農地搭建4座豪華貨櫃屋，涉嫌違反都市計畫法。（記者陳冠備攝）

2022/01/19 05:30

客委會補助溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫 溪湖鎮公所遭疑用公帑蓋違建

〔記者陳冠備／彰化報導〕客家委員會補助一○三二萬元經費給彰化縣溪湖鎮公所，辦理「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」，沒想到公所把錢用來搭建四座豪華貨櫃屋，有居民認為，該處為農業用地，不能蓋房子，直接向縣府檢舉違建。縣府建設處表示，經查勘後，發現貨櫃屋為違建，將行文溪湖鎮公所，並要求自行拆除，逾期不拆將列管排拆，並依「都市計畫法」開罰六萬元至三十萬元不等。

請繼續往下閱讀...

蓋在農業用地 居民檢舉

溪湖巫厝福德寺廟前，自古就有一對石鵝雕像，附近湖泊命名為「石鵝湖」，經民眾自發整理，成為當地祕秘境。客委會也補助經費辦理「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」，溪湖鎮公所沿湖邊規劃戲沙池等設施，置放四座豪華貨櫃屋，做為遊客休息區。但依溪湖鎮都市計畫土地使用規定，石鵝湖周邊都是農業區用地，依法不可搭蓋貨櫃屋。

公所指打石樁非固定物

附近有農民指貨櫃屋範圍侵害農作發展，向客委會陳情，也向彰化縣政府建設處檢舉。客委會去年六月中曾來函縣府說明，該工程案進入司法訴訟，其判決結果有影響陳情人耕作權益，工程應在訴訟定讞後執行，或避開爭議土地。但縣府並未要求停工，甚至也未針對違建部分進行裁處，近日仍照常施工，引起民眾不滿，昨日在石鵝湖旁拉起白布條抗議。

當地陳姓民眾表示，以目前的法規，在農地置放貨櫃屋必須申請，鎮公所不但沒申請，還讓承包商在該處打地樁，已明顯違法，他去年十二月間具名檢舉，至今縣府與溪湖鎮公所都未回應，難道公部門有特權嗎？又或是縣府在包庇鎮公所？

縣府要求二月十日前拆除

溪湖鎮公所民政課長楊定欽表示，發展石鵝湖是溪湖重點計畫，並在有限經費預算下設置貨櫃屋，做為遊客休憩場域，因該地不平整，才在承包商建議下設置石樁，保持貨櫃屋水平，但並非固定，對有民眾異議，公所已到場勘查，並與主管機關研議，若有缺失一定改善。縣府建設處表示，已行文溪湖鎮公所，要求在二月十日前自行拆除完畢，若逾期不拆除，將列管排拆，並依「都市計畫法」開罰六萬至三十萬元不等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法