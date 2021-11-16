救護車國道爆胎／消防員鬼門關搶回OHCA男

桃園市大園分隊隊員呂侑哲（左） 、傅健佑（右）臨危不斷，搶救心 肌梗塞患者。（大園分隊提供）

2021/11/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大園區游姓男子工作時突然心肌梗塞，桃市消防局第三大隊大園分隊獲報救護，送醫途中游男失去生命跡象，救護車又輾到異物爆胎，所幸兩名消防員呂侑哲、傅健佑臨危不亂，不間斷急救讓游男恢復呼吸心跳，由支援救護車接手送醫，游男康復出院後，十四日由妻子陪同前往大園分隊致謝，讓分隊同仁相當振奮、開心。

游男上月卅日於工作中頓感胸悶、冒冷汗，消防人員到場評估疑為心肌梗塞，送醫途中游男突然抽搐、失去生命跡象，隨車消防隊員傅健佑為他實施CPR（心肺復甦術）並電擊一次，豈料救護車行駛在國道時輾到異物爆胎，駕車的消防隊員呂侑哲臨危不亂，冷靜將車停靠路肩並請求指揮中心支援，隨即到後座協助急救，等待支援救護車期間，兩人不間斷實施CPR並陸續電擊四次，游男終於恢復呼吸、心跳，由趕來的救護車送醫。

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游男住院治療一週後出院，十四日由妻子陪同前往大園分隊致意。大園分隊分隊長陳偉博說，這次救護出勤的呂侑哲服務資歷近十三年、傅健佑近兩年，二人在如此緊急情況下沉著應對，靠的就是平時紮實訓練，尤其患者年僅卅多歲，兩人救回的不僅是一條寶貴生命，更是一個美滿家庭。

消防局第三大隊大隊長殷明坤表示，桃園市消防局成功救回到院前心肺功能停止的OHCA患者，出院後恢復到生活可以自理的人數，統計今年截至十月底已有八十五人。

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