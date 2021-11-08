駕廂型車趕夜路「打保齡球」撞翻15車

陳男（圖左）準備接受警方酒測，他宣稱到北部辦活動，連夜趕回疲憊而闖禍。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/08 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市二十歲的陳姓男子，昨天清晨三時許，駕駛中華廠牌廂型車，行經中市北區的台灣銀行台中分行前，道路雖筆直，他卻偏移車道，宛如打保齡球般，推撞兩輛汽車與十三輛機車，共計十五輛汽機車受損或傾倒，他自己身體多處擦撞傷，警方酒測數值零，他頗疲憊說，到北部辦完活動，連夜趕回中市住處，精神恍惚而闖禍，全案無其他人受傷，由陳男與車主洽商理賠。

幸好人僅輕傷

監視器畫面顯示，駕駛黑色廂型車的陳男，昨天清晨三時多，行經進化北路與大德街路口，台銀台中分行大門前，路旁停著兩輛汽車與十多輛機車，此處道路筆直，陳男廂型車沿著進化北路外側車道行進，經過大德街口時，卻突然往右偏疑，短短二、三秒鐘，就撞上路旁汽機車，發出巨大撞擊聲響。

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中市警局六分局交通分隊調查，獨自開車的陳男，頭部、腳部擦挫撕裂傷，送醫無生命危險，酒測值零，現場則是一片狼藉。

疲勞駕駛也可開罰

陳男說，他前天到北部辦活動，昨天凌晨連夜趕回台中市住處，長途駕駛而疲憊，精神恍惚導致意外，警方強調，道路交通管理處罰條例第三十四條規定，「連續駕車超過八小時」，可處一千二百元至二千四百元罰鍰，警方會針對陳男是否構成此罰則，進一步查證。

陳男駕駛黑色廂型車，撞上路旁白車，引發連串推撞，共計十五輛汽機車受損。（記者張瑞楨翻攝）

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