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    首頁　>　社會

    疑似虐童案 4歲童指控被老師打

    2021/11/03 05:30

    〔記者洪臣宏、王榮祥／高雄報導〕高雄又傳疑似虐童案，一名四歲男童向保母透露被老師打，經查腰部挫傷，詹母前往幼兒園查看監視器，發現林姓老師午睡時間拿玩具槌「爆打」地舖，另有疑似不合常理行為，持驗傷單控告林女傷害罪嫌，四歲童在派出所看到老師情緒激動大吼：「妳為什麼要打我？妳不配當老師！」

    仁武分局澄觀派出所十月二十九日約談林姓老師，她否認打學生等指控，警方除了依法偵辦，也呈報檢察官、高市社會局、高市警局婦幼隊等相關單位進一步釐清。

    詹母看了十月二十九日上午十一時二十分至下午一時監視器畫面，直指有五個令人質疑「狀況」，包括林拿筆邊走邊罵逼近一個小孩，當筆要戳到眼睛的時候，快速把筆放下並丟在桌上；經過兒子時用手推他；用玩具槌擊打小孩身體旁邊的地舖，嚇小孩睡覺；孩子們睡午覺到一半的時候，以有同學在動為理由，把所有的孩子都叫起床圍到老師前面站著，老師坐在孩子前面吃她的便當，吃完才讓孩子們繼續睡覺；打玩具槌猛打躺在床上別的小男孩的頭部。

    林姓老師事後透過LINE向詹母說明，她表示，由於男童午休時間不安靜，因此要他安靜不要吵到別人，也曾試著睡在他身邊；針對被指控拿玩具槌爆打地鋪，林姓老師說「我有注意，我沒敲到他」。林在警方偵訊時，否認虐童行為。

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