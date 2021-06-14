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    首頁　>　社會

    工地福利社變賭場 警逮17人、罰126萬元

    粘姓男子在桃園區鎮江街某民宅經營工地福利社，卻私下在地下室開設天九牌職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

    粘姓男子在桃園區鎮江街某民宅經營工地福利社，卻私下在地下室開設天九牌職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/06/14 05:30

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕防疫三級警戒持續中，桃園區的天九牌職業賭場仍流竄營業，警方獲報賭場近期藏身在鎮江街一處工地福利社地下室，員警喬裝埋伏監控，前晚6點多見工地收工後仍有人進入且久未離開，破門進入查獲賭場負責人兼福利社老闆的粘姓男子等17人，查扣賭資159萬餘元及近60萬元抽頭金，訊後依賭博罪、社會秩序維護法送辦，並依傳染病防治法函請市府衛生局對室內違法群聚的賭客各開出6萬元、粘男30萬元罰單。

    桃園分局偵查隊接獲檢舉，指該建築工地福利社暗藏天九牌職業賭場，完全無視防疫規定、容留大批人士聚賭，讓周邊居民擔心成為武肺傳染溫床。

    警方多日埋伏觀察，前晚發現10餘名男子進入福利社後一直未離開，確認該處地下室聚賭無誤，於是破門進入查緝，當場查獲賭場粘姓負責人及16名賭客，其中還有2名外籍移工。

    員警為避免染疫，特地穿戴好相關防護措施才破門，見大批人群聚當場訓斥：「你們都不怕被感染啊！」隨後採取分流措施，將17人分批帶往不同派出所訊問，現場查扣天九牌等賭具一批、賭資159萬餘元及抽頭金59萬餘元，訊後依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦，並依傳染病防治法函請衛生局裁罰行為人。

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