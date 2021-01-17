超商內下跪磕頭26次 男簽本票判無效

新竹地方法院判決本票債權不存在，劉男應將本票返還陳男。（資料照）

2021/01/17 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹劉姓男子痛恨陳男搶走女友，竟到陳家潑漆、放鞭炮恐嚇，陳男擔心家人受連累，被迫簽下50萬元本票，事後訴請「確認本票債權不存在」訴訟。新竹地院發現陳男在便利超商與劉男協商時，下跪磕頭26次，還遭潑飲料、甩巴掌，甚至到車上拿證件時，劉男還叫他把孩子留在座位當人質，認定陳男受脅迫才簽本票，判決本票債權不存在，劉男應將本票返還陳男。

陳男指控，2019年10月接送同事徐女上、下班，徐女的劉姓男友不滿，多次砸破他的車窗玻璃，還到他與徐女任職的公司張貼不雅照，並在網上張貼誹謗他與徐女的言論，甚至開車作勢欲衝撞他、在他車上潑油漆、多次到他或親屬家中放鞭炮等，不斷騷擾、恐嚇他與家屬。

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情敵恨他搶女友 報復、恐嚇

陳男只好於去年2月與劉男協商，未料過程中劉男以飲料潑他，還不斷指責辱罵，因他擔心劉男又對他及其家人報復、騷擾，因此向劉男下跪磕頭，還被打耳光，最後被迫簽署切結書及1張50萬元本票。

劉男出庭說，陳男擔心介入他與徐女間感情一事曝光，無法在公司立足，才主動表示要賠償徐女50萬元，並未脅迫他。

潑飲料、扣留小孩當人質

新竹地院調查，劉男被控妨害自由案件中，劉男承認是因陳男說要賠償他50萬元，又不出來處理，他才到陳母家外面放鞭炮洩憤，而且本票上記載受款人為劉男，並非徐女。

此外，劉男在徐女公司牆上陳列徐女不雅照，雖事後和解而撤告，但徐女豈有可能委託劉男處理她與陳男間的問題？

法官查出雙方會面地點在新竹縣竹北市萊爾富便利商店竹北新鳳店內座位區，當時陳男雙手伏地朝劉男連續磕頭13次，再向劉男的同夥磕頭13次，過程中陳男不斷鞠躬、點頭、下跪、磕頭；同夥作證說，劉男很生氣地向陳男潑飲料，陳男是在下跪時簽的本票，劉男怕陳男跑掉，陳男去拿資料時要陳男的小孩留在座位等。

法官認為，從以上證據堪認陳男應確係受劉男脅迫而簽下本票。因此其簽發本票的票據法律行為，即視為自始無效。因此判決本票債權不存在，劉男應將本票返還陳男。

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