竹聯堂主聘退警當軍師 假匯款詐財 檢警追緝

警方查扣詐騙集團贓款。（資料照）

2021/01/14 05:30

〔記者陳慰慈／台北報導〕黑白兩道合組詐團，危害社會！

不法獲利467萬

竹聯幫天蠍堂主陳生琥聘請曾當警察的男子周光熹為軍師，合組詐騙集團後，不僅以假鈔收購勞力士等名錶，還佯稱可代為換匯，卻以假匯款單詐騙台商，不法獲利467萬餘元。台北地檢署除依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴集團份子共10人，因主嫌陳生琥早一步潛逃，檢警全力追緝中。

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謊稱收購名錶騙錢

檢方起訴指出，2017年11月起，陳生琥等人透過網路宣稱要收購名錶，並派出車手與賣家接觸，有3位民眾不察，拿了6只勞力士「黑水鬼」、1只OMEGA、1只法蘭克穆勒名錶與買家見面。假扮買家的車手與賣家約在銀行面交、假裝匯款，或拿出預先準備的整捆鈔票，特地使用綁鈔條綑綁，綁鈔條上還有偽刻的銀行提領印章，讓人誤以為是銀行領出未拆封的鈔票，實則只有上下兩張是真鈔，其餘均為假鈔；被害人未多加檢查，交易後帶回，再拆封紙鈔，才發現受騙。

此外，詐騙集團還對外宣稱經營地下匯兌，在菲律賓的台商因積欠台灣友人債務，須把菲律賓披索換成台幣，雙方接觸後，詐團成員假裝站在櫃檯前辦理匯款，再拿出自製的假匯款單取信被害人，詐得220萬元。

檢警搗破集團巢穴，周男到案後否認犯行，但其他共犯均指證，從警職退休的周光熹是集團軍師，由他撰寫教戰手冊，教導屬下如何詐騙被害人及躲避查緝；另協助詐團製作假證件、假水單的男子陳生宙則辯稱，並未從中獲利。

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