過年暴打1歲繼子被PO網 家暴男12萬元交保

嘉義縣警方在家暴男住處附近守候，29日等到郭男一家3口返家，將他逮捕。（記者蔡宗勳攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕邱姓女子與28歲郭姓丈夫返鄉過年，未料她與前夫所生的1歲男童卻遭郭男毆打，郭男還涉嫌限制邱女行動自由，邱女以臉書私訊向友人求助，警方前天將郭男帶回，郭坦承因繼子哭鬧，動手教訓，訊後依虐童及妨害自由罪嫌將郭男送辦，嘉義檢方複訊後向法院聲請羈押。

嘉義地院審酌郭坦承犯行，基於比例原則考量，認為尚無羈押必要，諭知12萬元交保，並不得對配偶及子女家暴，及定期向派出所報到，如有違反法院得予以羈押。

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警方苦守3天逮到他

據了解，郭男一家人原住在北部，農曆年前返鄉過年，男童疑因環境不適應哭鬧，遭郭男掌摑，警方獲悉，27日派員前往郭男義竹鄉老家撲空，郭男也未接電話，警方在他住處附近守候，29日等到郭男一家3口返家。

警訊時，郭男坦承因繼子哭鬧不休，怎麼哄都沒有用，才氣得用手打臉頰及四肢，得知老婆向友人求助，並上傳臉書，為避免有人上門找麻煩，才帶妻小外出避風頭。

警方調查，郭男除對男童施暴，還涉嫌限制邱女行動自由，訊後依虐童及妨害自由罪嫌將他移送嘉義地檢署，警方並協助邱女聲請家暴保護令。

嘉縣社會局副局長張翠瑤表示，接獲通報後，由社工陪同邱女驗傷、聲請保護令並聯繫家屬，邱女沒有接受庇護意願，已帶男童北上由親屬協助照顧。

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