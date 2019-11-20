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醋男當街行刑砍人 救人的也殺 2重傷

案發時劉男慘遭砍頸倒在七堵郵局郵筒前方。 （記者吳昇儒攝）

案發時劉男慘遭砍頸倒在七堵郵局郵筒前方。 （記者吳昇儒攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕蘇姓男子與劉姓男子為了一名女人結仇，前天蘇男在基隆一家酒店遇到劉男，涉嫌押走劉，帶到七堵區郵局前狠砍劉男脖子，把劉砍得倒臥血泊，劉的楊姓友人想救人，也遭砍傷；劉、楊2人被發現時均重傷，送加護病房搶救才保住性命，但都因傷勢過重無法言語。警方迅速逮捕行兇者送辦。

為女結仇 在酒店外持刀押人行兇

據悉，蘇男與3名友人共4人，當時在酒店外碰到受害的劉男，蘇一見到劉，便持刀將對方押上車，開往劉男及其友人經常出沒的七堵郵局附近藉此示威，稍後蘇男等人看見劉的邱姓及楊姓2名友人，把劉推下車，當場「行刑」砍傷劉男脖子，劉倒地躺在郵局前的人行道上顫抖，楊男要上前救劉，也被蘇男一行人砍傷頭部，滿身是血的劉男接著又被押上車帶走。邱先打119將楊男送醫，同時打110報警求救。

蘇男一行人將劉帶到郊區宮廟空地，繼續用棍棒毆打、凌虐後，才丟包現場。路過民眾發現劉男報案，基隆市警三分局七堵派出所員警趕抵，通知救護車將被害人送醫。

警方專案小組調閱監視器迅速鎖定蘇男等人，當天就逮捕到案；蘇男等人供稱，為了一名女人與劉男有糾紛。警方認定蘇男等人砍殺被害人時，均針對頭、頸等要害，訊後依殺人未遂等罪嫌送辦。

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