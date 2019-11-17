怪!失蹤3個月死亡數日 北科大留美生找到了

美國警方在奧本大學附近民宅一間小屋發現一具屍體，證實是台北科技大學資工系學生賴致愷。（美國阿拉巴馬州奧本警方提供）

2019-11-17 05:30:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學資訊工程系學生賴致愷，今年申請上美國奧本大學雙聯學位資格，不料竟在8月18日失蹤，至今3個月傳回噩耗。美國媒體報導，警方在奧本大學附近民宅一間小屋發現一具屍體，經指紋比對確認是賴生，屍檢指出僅死亡數日，初判無謀殺跡象，死因待查。

21歲賴致愷成績優異，申請上校內與美國奧本大學雙聯學位資格，7月赴美攻讀，原本8月19日開學，但他沒去學校，經查最後身影落在前一天住宿附近的餐廳監視器。賴父與北科大教授8月29日抵達美國，家屬、教師、駐美僑團等展開搜尋，美警也公布賴生失蹤前戴眼鏡，穿黑底帶有白色條紋運動褲、跑步鞋、T恤上衣的畫面。

請繼續往下閱讀...

資優台生赴美攻讀竟然失蹤，受到矚目，故除了美國當地阿拉巴馬州的檢警，美國聯邦調查局（FBI）也參與偵辦。

疑住在小屋生活 初判無謀殺跡象

綜合美媒報導，警方指賴生應在小屋生活了一段時間；負責屍檢的李郡驗屍官哈里斯（Bill Harris）表示，警方於美東時間10日找到的無名屍體，確定是賴致愷，未懷疑謀殺，詳細情形仍待化驗調查。

根據哈里斯說法，賴生失蹤的地點在奧本南景大道第五百號街區；賴生生前最後的身影，則是奧本西木蘭大道第三百號街區的一家餐館，兩處距離約5公里多。美國警方是在調查當地一名非裔少女Aniah Blanchard失蹤案件時，接獲報案發現屍體，後來證實屍體為賴生，與少女案件無關。

奧本大學聲明表示，對賴生親友表達最深切的同情，認為他永遠是奧本家族的一員，損失他令人哀戚。

我外交部接獲駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處通知，證實賴生死亡，表示將全力協助家屬處理後續相關事宜。台北科技大學校方表示，為尊重家屬心情，現階段不做更多回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法