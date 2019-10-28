吸毒又喝酒 拒檢騎上快速道

奚姓男子（中）涉嫌酒駕拒檢，還騎上快速道路，被警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕31歲奚姓男子吸毒喝酒還騎機車上路，26日晚間11時許行經新北市板橋，拒絕警方盤查，還將機車騎上台65線快速道路，逃了9公里後，在新莊自撞落網，奚男酒測值0.47毫克，他拒檢逃逸，除要面對6萬元罰單，還要依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，奚男在工地上班，26日早上先在自家施用毒品，接著跑到三重與友人飲酒作樂，從白天喝到深夜才騎車回家。

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狂飆躲警察 自撞落網

奚男當晚11時許行經新北市板橋大觀路、板城路，巡邏警方注意到他騎車搖晃，準備上前盤查，奚男加速落跑，還違規騎上台65線快速道路逃往新莊，下匝道後，奚男不斷鑽小巷，想要擺脫警方追趕，最終在新樹路自撞路邊2輛轎車才停下，被員警逮捕帶回訊問。

奚男向警方表示，他一共喝了4瓶米酒，晚間11時許聚會結束後，帶著僥倖心理，決定騎車返家，一見到警方，心想酒測一定不會過，還要吃上高額酒駕罰單，才決定逃跑。

違規罰單 至少85000元

奚男承認喝酒還吸毒，除吃上酒測拒檢逃逸的6萬元罰單，逃跑期間闖紅燈、違規上快速道路等，罰單加一加最少也要繳25000元，還要依公共危險罪嫌移送法辦。另奚男是否吸毒，將待驗尿結果出爐釐清。

監視器拍下奚男拒檢逃跑，另兩部機車為巡邏員警，見到奚男逃跑轉向尾隨。（記者徐聖倫翻攝）

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