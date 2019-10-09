小模混毒命案定讞 土豪哥發監再關8月

2019-10-09

〔記者錢利忠／台北報導〕「土豪哥」朱家龍辦毒趴導致郭姓女模混用毒品喪命，高等法院更一審認定郭女長期施用甲氧基安非他命毒品致死，與朱家龍提供的毒品無關，改以藥事法轉讓偽禁藥罪判朱家龍2年10月，同案被告洪聖晏、蔡逸學各2年6月徒刑，經駁回上訴定讞；3人昨已向台北地檢署執行科報到，扣除偵審時羈押天數，朱家龍約再關8個月就可出獄。

昨早9點多，朱家龍穿著直條紋襯衫、戴黑色粗框眼鏡，右手戴了一串佛珠，準時到北檢執行科報到，面對記者追問，他情緒平和、未發一語。

家境優渥的朱家龍2016年12月2日下午，在北市信義區W飯店2502號房辦毒趴，邀友人及多名傳播妹助興，參與派對的郭女因混用多種毒品，同月7日清晨4時出現神智不清症狀，當晚7時許不治，郭女的血液、胃內容物、膽汁及頭髮等檢體，均檢出第2級毒品甲氧基安非他命。

法醫研究所鑑定意見認定，郭女的頭髮自頭皮起算6公分都驗出甲氧基安非他命，顯示案發前4個月即持續施用，郭女中毒休克主因應是長期施用甲氧基安非他命所造成。更一審認定其他毒趴參與者都未被驗出甲氧基安非他命等毒物，認定郭女若未施用甲氧基安非他命，即使施用朱家龍等人提供的K他命、毒咖啡包等物也不至於死亡，認為其死亡與朱等人無因果關係。

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