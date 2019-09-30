代付淘寶網購金 賺匯差觸法判刑

2019-09-30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆姜姓男子被公司派往中國工作，他利用工作業務關係，在知名網拍及臉書PO文，可幫忙代付淘寶網的人民幣款項，從中賺取台幣3萬1895元的匯差。基隆地方法院近日審結，依觸犯銀行法判姜男徒刑1年，緩刑3年，且須向公庫支付7萬5千元。

刷卡轉帳都須付手續費

台灣人透過中國的淘寶網購物，不論刷卡或ATM轉帳，都要支付額外的手續費。

檢調調查，姜男得知淘寶網有請人代付的機制，2016年起至2017年間，在知名網拍及臉書PO文表示，只要買家依照匯率支付新台幣到指定帳戶，就可幫忙代付淘寶網款項，變相進行匯兌，藉此賺取匯差。

幫人代付賺3萬1895元

偵辦人員調查，姜男幫人支付過人民幣，金額達台幣154萬餘元，而他從中獲得台幣3萬1895元的匯差。

姜男偵訊時坦承犯行，確實有幫余男等3人支付過款項，一共匯了49次之多。

判決指出，雖然人民幣不是我國承認的法定貨幣，但仍是在中國流通的貨幣，姜男收取新台幣代為支付人民幣的行為，已觸犯銀行法的「匯兌業務」。

觸犯銀行法 罰付7萬5

法官認為，姜男雖協助匯兌154餘萬元，但僅幫3人進行代付款項，犯後將不法所得全數繳回，依法得減輕其刑，因姜男觸犯的法條可判本刑3年以上、10年以下徒刑，得併科1千萬元以上、2億元以下罰金，就算繳回犯罪所得刑期減半，尚嫌過重；審理過程中，姜男坦承犯行，且繳回3萬餘元，其情可憫，依刑法第59條減輕其刑，判處徒刑1年，緩刑3年，並自判決確定日起4個月內，須向公庫支付7萬5千元。

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