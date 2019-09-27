找小四滅不了小三 徵信社拒退240萬

2019-09-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕砸大錢找徵信社挽回婚姻，任務沒達成，也無法退費！

貸款百萬 少婦一身債

宜蘭縣一名30多歲的OL小花（化名），因丈夫搞外遇，陸續支付徵信社共240萬，盼透過捉姦，或找小四破壞丈夫與小三感情，挽回搖搖欲墜的婚姻。事隔3個月後，小花認為徵信社沒有完成她的委託，憤而向消保官申訴；由於徵信業者無定型化契約遵循，消保官無法依消保法開罰，即使對簿公堂，仍可能血本無歸。

小花今年5月發現丈夫在外面有小三，暗中找了徵信社處理，業者提供捉姦、找小四破壞丈夫與小三感情等途徑處置，她為了挽回丈夫的心，拿出所有積蓄，另向銀行貸款100萬元，湊出240萬元給徵信社。

簽合約 卻沒保證成功

3個月過後，業者不但捉姦不成，更以小花讓調查曝光為由結案，業者後來找小四想「以毒攻毒」接觸小花丈夫，也沒有成功，丈夫仍與小三藕斷絲連，小花要求徵信業者退費被拒，便到宜蘭縣政府找消保官王雅琳申訴。王發現小花與業者雖有簽署合約，卻只是委任關係，未明訂捉姦或找小四必須在何時成功，或一定要成功。

經查，徵信業者沒有定型化契約範本，即使簽訂定型化契約，也因委託成本浮動，很難明訂價格與退費機制，無法適用消保法第56條之1，也就是「企業經營者使用定型化契約，違反中央主管機關依第17條第1項公告之應記載或不得記載事項者，除法律另有處罰規定」開罰，對徵信業者無強制力。

向消保官申訴 也沒轍

小花若要對簿公堂，因為只簽署委任契約，也討不回已支付的費用，最終身心俱疲，也沒選擇與業者訴訟。

王雅琳說，徵信業者無定型化契約範本，即使認定業者與小花簽訂契約，違反平等互惠原則，對消費者顯失公平，全案也難以調解；即便透過訴訟救濟，也可能討不回血汗錢，她呼籲民眾婚姻發生問題，可到醫院婚姻心理諮商門診，透過專家心理輔導，勿輕信業者各種花招，以免得不償失。

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