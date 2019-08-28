妻攜5歲兒豪宅墜樓 富二代夫：她跟著我，很辛苦…

2019-08-28

〔記者張瑞楨、楊政郡／台中報導〕台中市北區一處新建豪宅，昨清晨傳出轟然巨響，保全驚見39歲黃姓女子與5歲兒子，陳屍豪宅的3樓露台，兩人身體疊在一起，當場死亡。黃女的陳姓丈夫表示，前晚夫妻因兒子教養問題吵架，案發時他在睡覺，不知道妻子抱著兒子離家，更想不到會從尚未入住的21樓新居墜樓；他喃喃自語「我對不起她，這都是我的錯」。

母子從尚未入住的新居墜樓

台中地檢署相驗，初步發現母子明顯有高處墜樓傷痕，已採集母子血液等檢體化驗，墜樓原因須等化驗結果才能釐清，檢方尚未開出死亡證明書。

據指出，約45歲陳男家庭富裕，父親經商有成，他任職於父親開設的公司，並在台中北區訂購一戶豪宅，尚未交屋，夫妻與兒子暫住娘家。

昨凌晨4時許，黃女抱著兒子離家，4時40分來到豪宅新居樓下，她沒攜帶大門感應磁扣，保全應門時，黃女說她是21樓住戶，要拿一些東西，保全開啟大門。清晨5時50分，保全聽到轟然巨響，赫見母子陳屍3樓露台，嚇得通報警方。

前一晚 夫妻曾吵兒教養問題

黃女與兒子在豪宅待了約1小時，現場留下一件外套與一副眼鏡。陳男睡夢中被叫醒，匆忙趕到現場，喃喃自語說「她嫁給我，跟著我，她很辛苦，我對不起她，都是我的錯」。他說，夫妻常吵架，前晚又因兒子教養問題吵架，吵得頗嚴重。

舅子瞪妹婿：你怎麼交代？

黃女的哥哥認屍時，生氣瞪著妹婿陳男，檢方昨相驗時，陳男多數時間不發一語，黃女的胞兄痛罵「為什麼不講話？啞巴嗎？你怎麼交代？」

這對夫妻的新居，位於國立自然科學博物館附近，被視為高檔住宅或豪宅。房地產業務說，每坪約30多萬至40萬元，有三房與四房之分，售屋廣告顯示，總價為2000多萬元至3000多萬元，平均售價約3000萬元。

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