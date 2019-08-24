《雲林》麥寮六輕台化氣爆 廠長等7人遭起訴

2019-08-24

〔記者廖淑玲、詹士弘、鄭旭凱／雲林報導〕麥寮六輕廠區今年四月七日發生氣爆事故，爆炸聲後，園區竄出濃密黑煙、伴有火光，引發震撼，台灣化學纖維公司芳香烴三廠郭姓廠長等七人明顯有過失，雲林檢方昨天起訴。

六輕：漏氣位置太高來不及處理就爆

對此，台塑六輕表示，員工發現管路漏氣後，因漏氣位置太高，必須搭鷹架才能施工處理，加上事發當時是週日、叫工不易，所以時間有些延後，沒想到還來不及處理就發生爆炸。

雲林麥寮六輕台灣化學纖維公司芳香烴三廠氣爆案發生後，造成地方極度恐慌，檢方調查發現，當天現場巡檢人員發現管線破裂後，曾通報至廠長，廠長卻僅要求加強巡視方式監看破裂情形，無人依其本職專業執行停止管線運作及灑水等預防措施，致管線洩漏嚴重到起火燃燒、爆炸，燒毀管線及機器設備，造成重大公共危險事故。

檢方履勘二次 認定7人明顯過失

檢方認為包括，郭姓廠長、製程課長、檢核值班主管、保養人員、值班盤控人員、領班人員、現場巡檢人員等人，長期疏於檢查、保養及維修管線，致管線逐漸減薄無法承受管內壓力而破裂洩漏並造成爆炸，經檢察官親至現場履勘二次，陸續傳喚郭姓廠長等人及相關證人，分析火災調查報告後，認定上述七人明顯過失而起訴。

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華表示，該氣爆案雖未造成人員死傷，但震波威力大且影響範圍廣闊，造成公共危險程度極大，被告郭姓廠長等七人雖非故意，但明顯有過失，全數起訴以為儆戒。

六輕也指出，發生漏氣後，已在規定時間內通報環保署，並無違反規定，目前全案已進入司法程序，希望相關司法單位能了解實際情況，其實員工都很用心監控，都不想要有負面的結果發生。

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