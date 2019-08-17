詐櫃姐和法雅客逾億／神鬼樓管 獨自犯詐欺 罕見重判22年

2019-08-17

〔記者溫于德／台北報導〕前新光三越百貨樓管黃志峯，利用百貨公司舉辦消費滿額贈禮的機會，大賺刷卡折扣暴利，還說服櫃姐與親友出借信用卡投資，法雅客採購副理徐意騰以為他是大客戶，同意黃先取貨再付款，也受累觸法。台北地院認定黃犯下40個詐欺罪、不法所得1億1216萬餘元，罕見重判他22年徒刑及沒收犯罪所得。

犯40個詐欺罪 沒收逾億元犯罪所得

起訴指出，2016至2018年4月間，黃志峯利用百貨公司舉辦刷卡滿額贈禮，與歲末推出「卡利HIGH」等促銷活動機會，陸續借信用卡購買高價商品，換取鉅額刷卡折扣，再低價轉賣商品獲取暴利。但他卻簽注運動彩券虧損2900萬餘元，因而冒充蘋果電腦盤商、貿易商，甚至是軍火商，吸引多位櫃姐與親友掏錢，或出借信用卡供他使用。

合議庭認定，黃志峯至今僅賠償少部分被害人款項，加上始終否認犯罪，且試圖以辯詞誤導審判並脫罪，甚至騙被害人要還錢，誤導被害人簽署和解書，因此將他重判。

至於黃志峯女友陳品瑜雖未獲得犯罪所得，但幫忙提貨，也被視為共犯，依詐欺罪判刑3月、得易科罰金9萬元。徐意騰違反法雅客「銀貨兩訖」規定，致法雅客損失782萬元；合議庭考量徐承認犯行，依背信罪判刑10月、緩刑2年。被告均可上訴。

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